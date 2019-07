Temptation Island: puntata 15 luglio 2019

Ieri sera è andata in onda la quarta e attesissima puntata di Temptation Island 2019 e Filippo Bisciglia ci ha traghettato nel viaggio dei sentimenti delle coppie rimaste.

Per una coppia “scoppiata” che lascia il docu-reality c’è un’altra coppia che riesce a superare la gelosia e a uscire insieme.

Jessica e Andrea

La puntata si apre con il falò di confronto tra Jessica e Andrea, il secondo richiesto dal fidanzato durante la sua esperienza.

La storia è destinata a naufragare dopo quasi tre anni di relazione e un matrimonio saltato: lei ha vissuto giorni indimenticabili con il single Alessandro e lui ha dovuto assistere all’avvicinamento dei due.

Al falò Andrea spara a zero su Jessica, un po’ per delusione e un po’ per rabbia. Anche se ammette di essere innamorato di lei.

Il punto di non ritorno tra i due è la confessione di Jessica: “Ho fatto quello che mi veniva dal cuore, non mi pento di nulla”.

Andrea e Jessica si dicono addio e lei esce insieme al single Alessandro per continuare la loro conoscenza fuori da Temptation Island 2019.

Ilaria e Massimo

Temptation Island sta mettendo a dura prova la relazione tra Ilaria e Massimo: lui è attratto dalla single Elena mentre lei si lascia consolare dal tentatore Javier (pur ammettendo di essere innamorata del fidanzato):

Ilaria è costretta a vedere sia nel Pinnetu che al falò dei video di Massimo ed Elena in estrema intimità e così prima pensa di lasciare il programma e poi decide di viversi l’esperienza appieno insieme a Javier.

Anche Massimo riceve un’amara sorpresa al falò: Javier porta Ilaria a conoscere il padre e il fratello e apre il suo cuore. Il fidanzato non riesce a trattenere la rabbia e appena rientra al villaggio si sfoga.

Katia e Vittorio

Katia e Vittorio vivono una relazione da due anni e mezzo, ma i due sembrano venire da pianeti diversi: lei passa dal pianto alla risata in pochi secondi ed elimina il single Giovanni perché si sente poco apprezzata mentre lui continua la sua conoscenza con la single Vanessa.

Ad avere la peggio al falò è Katia. La ragazza si rende conto che Vittorio è attratto dalla single Vanessa e inizia a fare un mini mea culpa, salvo poi rincarare la dose sul fidanzato.

Sabrina e Nicola

Sabrina e Nicola continuano la loro avventura su piani diversi: lei è completamente presa dal single Giulio mentre lui prima è concentrato sulla sua storia e poi decide di conoscere la single Maddalena.

Al falò Sabrina riceve due video nei quali vede un Nicola sempre più affettuoso con la tentatrice e finalmente si rende conto di rischiare di perdere il fidanzato. Eppure si concede qualche istante con Giulio senza telecamere.

Cristina e David

Cristina e David mettono la parola fine alla loro esperienza Temptation Island: lui non riesce più a sopportare la vicinanza della fidanzata al single Tammy e lei non sembra curarsi dell’ex cavaliere del trono over.

David chiede un falò di confronto anticipato e Cristina accetta. Nonostante le accuse e la gelosia, però, lui si dice innamorato della sua fidanzata.

Cristina sembra titubante e sembra propendere per l’addio, salvo poi cedere e scegliere di uscire con il fidanzato.

Myriam