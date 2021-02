Anticipazioni Un Posto al Sole, trame puntate dal 22 al 26 febbraio 2021

Le anticipazioni su Un Posto al Sole ci raccontano che le puntate dal 22 al 26 febbraio saranno ricche di avvenimenti. Cosa succederà?

Niko fa qualsiasi cosa per scoprire la verità sul crimine di cui accusato Emil Stoian, ma Michele scopre qualcosa che potrebbe ribaltare il caso.

Guido e Mariella tornano a casa, ma alcuni imprevisti rischiano di rovinare la loro tranquillità.

Nunzio decide di non dire la verità a Franco per riuscire a giocare la partita di poker.

Salvatore fa una proposta inaspettata a Mariella, ma Bice sembra pronta a intervenire in qualsiasi momento.

Michele decide di parlare con l’ispettore Torre per comunicargli la scoperta di alcuni dettagli sul caso.

Silvia e Michele sono sempre più distanti e il loro rapporto è freddo.

Franco si prepara per partire alla volta di Venezia.

Roberto valuta le richieste degli operai e crede di aver trovato una soluzione per far finire le proteste degli operai dei Cantieri. Tuttavia non tutto andrà come sperato.

Emil esce dal carcere, il che spinge Michele a prendere una decisione che potrebbe mettere fine al suo rapporto con Silvia.

Nunzio decide di compiere un gesto sconsiderato pur di trovare i soldi che potrebbero liberarlo dall’incubo che sta vivendo.

Clara è immersa nei preparativi delle nozze, ma resta di stucco quando incontra Alberto in compagnia di Barbara. Tra le due donne scoppia la tensione.

Alberto viene messo alle strette da Clara, stanca della presenza di Barbara, ma non sembra voler cedere alle sue richieste. L’uomo reclama la fiducia.

Nunzio è pronto ad affrontare il momento cruciale per recuperare la somma che ha perso al tavolo verde.