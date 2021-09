Antonella Mosetti contro Giulia De Lellis: “L’ho fatta diventare famosa io, poraccia”

Antonella Mosetti si è scagliata duramente contro l’ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne, Giulia De Lellis. La famosa showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha attaccato duramente la celebre influencer ed ex fidanzata dell’ex tronista e deejay Andrea Damante durante una diretta social. L’ex soubrette di Non è la Rai ha dichiarato: “L’ho fatta diventare famosa io”. Non ha ancora dimenticato la lite furiosa con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne al GF Vip nel 2016, quando nella Casa c’era pure Andrea Damante.

Come ben ricorderete, Asia Nuccetelli, la figlia di Antonella Mosetti, anche lei concorrente al reality con la mamma, si era avvicinata troppo all’ex tronista, così, quando Giulia De Lellis varcò la porta rossa per fare una sorpresa al fidanzato, scoppiò il caos. Nonostante il freeze la De Lellis, rivolgendosi ad Asia, disse una frase poi diventata quasi un cult: “Se solamente potessi ridargli la sua maglietta e poi andare a giocare un po’ più in là”. Antonella non riuscì a rimanere in silenzio e lo scontro tra le due si accese.

Ora l’ex gieffina vip è tornata a parlare dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e lo fa in termini a dir poco dispregiativi. “Veramente io ho fatto diventare famosa Giulia De Lellis. Grazie a me ha fatto il GF l’anno dopo. Poi è una ragazzina piccola poraccia, cioè va bene così”, ha sottolineato Antonella.

Alcuni follower hanno attaccato e criticato Antonella Mosetti, dandole dell’invidiosa. L’ex gieffina non ha freni e ha ribattuto: “Sì un sacco vorrei essere lei, non vedo l’ora, morirei. Manco la vedo, mi arriva qua, ad altezza fi*a”. Battute al vetriolo durissime nei confronti di Giulia De Lellis. Che cosa farà l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne? Replicherà agli attacchi di Antonella o lascerà correre? Stay tuned per saperne di più!