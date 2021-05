Perfetti… ma non troppo (Less Than Perfect) è una sitcom americana andata in onda dal 2003 al 2007 per un totale di quattro stagioni.

Cast Perfetti…ma non troppo- foto in.pinterest.com

Lo show ideato da Terri Minsky è incentrato su Claude, una giovane impiegata della fantomatica GNB Television di New York che viene promossa ad assistente del conduttore del network, Will Butler.

Il suo arrivo suscita la gelosia dei suoi due nuovi colleghi, Lydia (donna in carriera ed ex di Will) e Kipp (amico di Lydia e persona arrivista).

Lydia e Kipp escogitano qualsiasi cosa per far tornare Claude alla sua passata mansione, ma la ragazza tiene duro anche grazie all’aiuto dei suoi vecchi colleghi e amici Ramona e Owen. Preso i dissapori svaniscono.

Ma come saranno diventati i protagonisti della sitcom? A quale altro progetto si saranno dedicati? Scopriamolo nella carrellata di foto di attori Perfetti… ma non troppo: ieri e oggi!

Sara Rue

Sara Rue- foto filing.pl

Sara Rue è Claude Casey, la protagonista della serie. La ragazza lavora al quarto piano della GNB Television, ma viene promossa al prestigioso ventiduesimo piano dove diverta l’assistente di Will Butler.

Claude si ritrova a dover destreggiare i capricci di Will, le umiliazioni continue dei suoi due nuovi colleghi Lydia e Kipp e gli screzi con i suoi vecchi colleghi e amici Ramona e Owen.

Pian piano le rivalità si attenuano e i due gruppi iniziano a lavorare come se fossero una squadra. Nella quarta stagione addirittura Claude viene assunta da Lydia.

Dopo la sitcom, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione con Due uomini e mezzo, Nightmare at the End of the Hall, The Big Bang Theory, Leverage – Consulenze illegali, Eastwick, Le regole dell’amore, Private Practice, Un fidanzato venuto dal futuro, Psych, Malibu Country, Mom, Impastor, Bones, All for Love, American Housewife, Una serie di sfortunati eventi, The Rookie, Amore in fiore e B Positive.

La ritroviamo anche al cinema con film come Danny Roane: First Time Director, Man Maid, Matrimonio tra amici, For Christ’s Sake, Dorfman, Miss Dial e Ossessioni nascoste.

Sherri Shepherd

Sherri Shepherd- foto pagesix.com

Sherri Shepherd è Ramona Platt, collega del quarto piano e grande amica di Claude. Lavora come contabile del network e divide l’ufficio con Claude prima che l’amica venga promossa.

Ramona aiuta Claude a tenere duro e a superare ogni scherzo e umiliazioni escogitati da Lydia e Kipp, rispondendo sempre a tono.

L’attrice, dopo lo show, è apparsa in altri progetti televisivi: The Megan Mullaly Show, The Wedding Bells, La ruota della fortuna, Entourage, Sherri, The Late Late Show with Craig Ferguson, Larry King Live, The Bonnie Hunt Show, The Mo’Nique Show, Entertainment Tonight, The Electric Company, The Emeril Lagasse Show, Nickelodeon MegaMusic Fest, The Nate Berkus Show, Celebrity Holiday Homes, Sesame Street, WWE Tribute to the Troops, Hot in Cleveland, Rachael Ray, The Joy Behar Show, Who Wants to Be a Millionaire, The Oprah Winfrey Show, 30 Rock, How I Met Your Mother, Rosewood e Mr. Iglesias.

Per quanto riguarda il cinema, invece, la ritroviamo in Who’s Your Caddy, Madea Goes to Jail, Precious, Big Mama – Tale padre, tale figlio, One for the Money, Think Like a Man e Un poliziotto ancora in prova.

Andy Dick

Andy Dick- foto tvserial.it

Andy Dick è Owen Kronsky, amico di Claude ed ex collega del quarto piano. L’uomo divide l’ufficio con Ramona in cui ricopre ruolo di responsabile per la distribuzione della cancelleria.

Owen aiuta Claude a superare le difficoltà del nuovo lavoro e mal digerisce i nuovi colleghi, anche se è innamorato di Lydia.

Dopo Perfetti… ma non troppo, l’attore è apparso in televisione con E.R. – Medici in prima linea, Community, 2 Broke Girls, Love, The Lion Guard e Sense8.

Al cinema, invece, lo ritroviamo in film come Bondage, Impiegato del mese, Danny Roane: First Time Director, Il peggior allenatore del mondo, Blonde Ambition – Una bionda a NY e Freaky Deaky.

Andrea Parker

Andrea Parker- foto tvserial.it

Andrea Parker è Lydia Weston, ex di Will e antagonista di Claude al ventiduesimo piano. Il motivo dell’ostilità risiede nel fatto che Claude ha avuto il posto di lavoro al quale aspirava.

Nella terza stagione Lydia lavora come verificatrice di news mentre nella quarta viene promossa a produttrice dal neo marito Jeb Denton e assume Claude (segno che oramai i rancori sono passati).

Dopo Perfetti…ma non troppo, l’attrice ha continuato a lavorare in televisione con Help Me Help You, The Mentalist, Starting Under, My Name Is Earl, CSI: Miami, Suits, Desperate Housewives, Pretty Little Liars, Beautiful People, Common Law, Devious Maids – Panni sporchi a Beverly Hills, Jennifer Falls, Feed Me e Red Band Society.

Zachary Levi

Zachary Levi- foto handymikan.com

Zachary Levi è Kipp Steadman, migliore amico di Lydia e nuovo collega di Claude. È un uomo egoista, narcisista e arrivista che non perde occasione di mettere in difficoltà la protagonista.

Dalla seconda stagione in poi, Kipp diventa assistente del produttore Jeb Denton (futuro marito di Lydia) che lo umilia spesso e volentieri.

Dopo lo show, ritroviamo l’attore in televisione con Chuck, Free Radio, Team Unicorn, Ricordami ancora, Deadbeat, Heroes Reborn, Hot & Bothered, She Loves Me, Apex: The Story of the Hypercar, L’altra Grace, Psych: The Movie e La fantastica signora Maise.

Si è impegnato anche a livello cinematografico con FBI: Operazione tata, Spiral, Ctrl Z, Wieners – Un viaggio da sballo, The Tiffany Problem, An American Carol, Shades of Ray, Byron Phillips: Found, Stuntmen, Alvin Superstar 2, Thor: The Dark World, Thor: Ragnarok, Blood Fest, Office Uprising, Shazam! e The Mauritanian.

Will Sasso

Will Sasso- foto tvserial.it

Will Sasso è Carl Monari, vicino di casa di Claude. È un uomo piuttosto corpulento, ma si comporta in modo infantile.

Carl entra a far parte delle vicende del network grazie a Claude e proprio grazie a lei viene assunto come cuoco della mensa della GNB.

Nonostante i modi poco raffinati e la corporatura, però, Carl diventa subito amico di Owen e nella quarta stagione vive una storia con Claude (dopo la fine della storia con Vivian interpretata da Diana-Maria Riva).

L’attore, dopo la sitcom, ha continuato a lavorare ad altri progetti per la televisione, tra i quali ricordiamo How I Met Your Mother, $#*! My Dad Says, Modern Family, Another Period, Shameless, Kevin (Probably) Saves the World, Loudermilk, Law & Order – Unità vittime speciali, Grey’s Anatomy e Mom.

Al cinema ritroviamo Will Sasso in film come Io, Dio e Bin Laden, Killing Hasselhoff, American Woman, Super Troopers 2, Irresistibile e Quello che non ti uccide.

Eric Roberts

Eric Roberts- foto tvserial.it

Eric Roberts è Will Butler, conduttore televisivo capo di Claude ed ex amante di Lydia. È un uomo capriccioso e vanitoso, ma difende sempre la protagonista e non perde occasione per esaltarne le qualità.

Will lascia il lavoro e il network nella quarta stagione, lasciando spazio all’arrivo di Jeb Denton (futuro marito di Lydia).

Dopo la sitcom, l’attore è apparso in tantissimi altri film e serie tv: Pandemic – Il virus della marea, The L Word, Fear Itself, Law & Order: Criminal Intent, The Cleaner, Entourage, Crash, Heroes, Chuck, Febbre d’amore, Criminal Minds: Suspect Behavior, Burn Notice – Duro a morire, Il risolutore, Femme Fatales – Sesso e crimini, Bullet in the Face, L’onore e il rispetto, 50 anni in rosa Justified, Glee, Hawaii Five-0, CSI – Scena del crimine, Suits, The Player, Lost Girl, Ossessione senza fine, Ossessione senza fine: il ritorno, Non è stato mio figlio, Scorpion, Brooklyn Nine-Nine, Code Black, Ossessione senza fine: la vendetta di Sophie, Un marito per Natale e Grey’s Anatomy.

Al cinema lo ritroviamo in film come Guida per riconoscere i tuoi santi, L’amore si fa largo, DOA: Dead or Alive, Il cavaliere oscuro, The butcher, I mercenari – The Expendables, Inferno: The Making of ‘The Expendables’, Hunt to kill – Caccia all’uomo, Wrong Cops, Lovelace, A Talking Cat!?!, The Devil’s Dozen, The Cloth, Assalto a Wall Street, Sospetto in famiglia, Vizio di forma, The Human Centipede 3, Evil Exhumed, Un viaggio indimenticabile e Hungry.

Patrick Warburton

Patrick Warburton- foto Patrick Warburton

Patrick Warburton è Jeb Denton, produttore esecutivo della rete e sostituto di Will nella quarta stagione.

Jeb si innamora (ricambiato) di Lydia durante la seconda stagione e i due si sposeranno in una cerimonia bizzarra alla fine della terza stagione.

Nella quarta stagione l’uomo prende il posto di Will come anchorman di rete e promuove Lydia a nuovo produttore.

L’attore, dopo Perfetti…ma non troppo, è apparso ancora in televisione con Le regole dell’amore, Sequestered, Crowded, Una serie di sfortunati eventi, The Orville e Space Force.

Al cinema lo ritroviamo in Underdog – Storia di un vero supereroe, Agente Smart – Casino totale, Ted, Comic Movie, Bad Milo!, The Extendables, Comportamenti molto… cattivi, Playing It Cool, Ted 2, Joe Dirt 2 – Sfigati si nasce, Better Watch Out, The Wedding Year e Inheritance.