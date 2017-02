Andrea Diprè è stato denunciato per adescamento e pornografia minorile dalla sua ex fidanzata, la youtuber Alisha Griffanti meglio conosciuta come la Diva del Tubo. Secondo l’ex compagna del controverso, odiato, criticato, famoso e popolare ex avvocato Andrea Diprè, quest’ultimo avrebbe contatto ragazze giovanissime, molte minorenni, per convincerle a debuttare sul set a luci rosse. Ha inoltre rivelato che alcuni contatti li avrebbe presi dai profili social di Alisha Griffanti.

In un durissimo post pubblicato sulla sua pagina Facebook, Alisha ha condiviso un video intitolato Andrea Diprè e i porno con le minorenni in cui attacca senza peli sulla lingua il suo ex fidanzato: “Circuisce ragazze di ogni età, per arrivare a fare quel tipo di video. Si è approfittato anche delle mie iscritte”.

“Chiaramente non tutte ci cascano, ma alcune sì. È bravissimo a manipolare le persone”, ha fatto notare La Diva del Tubo. Lei è stata avvisata da amicizie comuni delle sospette frequentazioni con minorenni del suo ormai ex fidanzato. Ha così interrotto tempestivamente la relazione d’amore e ha pubblicato su Facebook il video in cui intervista a viso coperto una delle presunte ragazzine adescate, di 17 anni. Lunedì scorso ha denunciato il chiacchierato critico d’arte e attore a luci rosse per adescamento e pornografia minorile ai carabinieri.

In quest’ultimo anno Diprè è stato cancellato dall’albo degli avvocati e radiato dall’albo dei giornalisti pubblicisti del Trentino-Alto Adige poiché ha violato la Carta di Treviso, pensata per tutelare i diritti dei minori con un’intervista alla bambina “che canta e bestemmia”, per un’intervista rilasciata a Vanity Fair e per i contenuti pubblicati sul suo sito e sul suo canale Youtube. Inoltre dopo il durissimo botta e risposta tra lui e Vittorio Sgarbi, con quest’ultimo che aveva lanciato un appello a Facebook per chiudere la sua pagina ufficiale con oltre 660mila like, il noto e famoso social network e anche Instagram hanno cancellato i suoi profili social ufficiali.

Ma Diprè non demorde e ha creato una nuova pagina Facebook dove condivide video, foto e post a favore della sua pseudo religione: il dipreismo. Documenta i suoi numerosi viaggi di lavoro e sesso negli Stati Uniti d’America con i suoi seguaci dipreisti. Nel giorno di San Valentino 2017, Andrea ha condiviso uno scatto che lo ritrae sorridente e con un cuore in mano in un ristorante di Cremona e ha scritto: “San Valentino è dipreismo”.

Il post ha scatenato una raffica di commenti positivi e negativi, come sempre!