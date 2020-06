Diletta Leotta riceve il tapiro d’oro da Striscia la notizia: “Il furto? Non lo auguro nemmeno al mio peggior nemico”

Diletta Leotta ha ricevuto il tapiro d’oro da Striscia la notizia dopo aver subìto un furto in casa. La conduttrice sportiva ha rivelato che è stato orribile. Una delle donne più belle e sensuali del jet set italiano ha scoperto il furto da capogiro, una volta rientrata a casa domenica 7 giugno. I malviventi si sono intrufolati nella sua abitazione situata al nono piano in zona corso Como a Milano e hanno rubato orologi, anelli e contanti per un valore di 150mila euro.

Diletta Leotta ha rivelato all’inviato del tg satirico di Canale 5, Valerio Staffelli: “Orribile, non lo auguro nemmeno al mio peggior nemico, ma per fortuna mi hanno lasciato i Tapiri. Hanno lasciato solo i Tapiri che erano esposti, me li hanno lasciati tutti”.

La compagna del pugile King Toretto, Daniele Scardina, ha aggiunto: “Meno male che c’è Valerio Staffelli che mi fa ridere. Si stavano portando via tutto, le scarpe, anche i profumi… I gioielli di famiglia erano tutti nella cassaforte. Se c’era Daniele non sarebbe accaduto”.

Diletta ha poi smentito le nozze con Scardina: “Macché, ma quando mai? Ora sono troppo felice che ricomincia il campionato, che ho ripreso a lavorare, non vedevo l’ora”.

