Ilary Blasi punge Barbara d’Urso: “Ha un look da ‘si salvi chi può’ ma da lei non possiamo salvarci”

Ilary Blasi ha rifilato una stoccata al vetriolo a Barbara d’Urso in merito ai suoi look durante il format social “Fashion or Trashsion“. La famosa conduttrice tv dell’Isola dei famosi non ha risparmiato critiche e punzecchiate alla nota presentatrice tv di Pomeriggio 5, Domenica Live e Live – Non è la d’Urso.

Al fianco della moglie dell’ex capitano della Roma, Francesco Totti, ci sono la beauty coach Brigitte Valesch, il make up artist Claudio Noto, l’appassionata di moda Melory Blasi, sorella della conduttrice, e la hair stylist Alessia Solidani.

“Questa puntata è dedicata all’archeologia perché parleremo di look datati che durante la pandemia sono tornati in auge. Infatti il titolo è ‘Look si salvi chi può’. E dalla prossima star non abbiamo scampo, non possiamo salvarci da lei perché invade tutti i giorni le nostre case con le sue trasmissioni”, ha esordito Ilary Blasi durante la sua presentazione.

Poi una nuova frecciatina: “Ragazzi vi voglio senza filtri perché ne abbiamo già tanti in queste foto”. Un riferimento agli scatti di Carmelita, così la chiamano i suoi fan, e al ricorso ai filtri per gli scatti social. Gli esperti si sono scatenati: “Si è messa due piumini da spolverare, quelli che usava la nonna“, “mi fa paura la posa sembra sempre che stia per redarguire qualcuno”, “con questo look le manca la cornamusa, la zampognara”. Un trattamento completamente differente per Maria De Filippi che la Blasi ha presentato così: “Queen Mary, il nostro Re Mida, quello che lei tocca diventa 40% di share”.

A quanto pare non corre buon sangue tra Barbara d’Urso e Ilary Blasi…