Legalizzazione cannabis, il radicale Marco Cappato la distribuisce da qualche giorno tramite il suo sito in segno di protesta contro lo stallo in Parlamento della legge. Il tesoriere dell’associazione Luca Coscioni e rappresentante dei Radicali ha spiegato in un video diffuso sui social: “A chi li richiede (i semi, ndr), invierò una lettera nominativa con invito (istigazione) a coltivare e consumare la propria invece di rivolgersi al mercato nero”.

“Nonostante le recenti importanti prese di posizione – ha spiegato Marco Cappato – anche di chi è in prima fila nella lotta contro il crimine organizzato, il Parlamento continua a restare fermo sulla cannabis e il Governo non convoca la conferenza nazionale sulle droghe né si preoccupa di articolare una strategia nazionale sulle droghe”. L’associazione Luca Coscioni e i Radicali italiani hanno anche promosso la campagna Legalizziamo! per regolamentare il mercato della cannabis e dei suoi derivati con una proposta di legge sottoscritta da oltre 60mila italiani e depositata lo scorso 11 novembre.

Uno dei leader radicali ha poi concluso: “Al contrario del consumo, la coltivazione di cannabis in Italia resta severamente punita, con la conseguenza di lasciare un mercato di (almeno) 4 milioni di consumatori arricchire la criminalità per un giro d’affari, tutto illegale, stimato in miliardi di euro. Allo stesso tempo, con l’associazione Luca Coscioni e altri giuristi, esperti e militanti antiproibizionisti denunceremo il Governo nelle sedi competenti per gravi inadempienze”.