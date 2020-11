Oroscopo Paolo Fox 2021 Toro: cosa cambia dall’anno scorso? Quali sono le previsioni per il secondo dei 12 segni zodiacali, situato tra Ariete e Gemelli? Il Toro è un segno fisso di terra, governato da Venere. In questo segno la Luna si trova in esaltazione e Saturno in esilio. Il segno opposto è lo Scorpione. Le persone appartenenti a questo segno si riconoscono per la tenacia, la caparbietà, la lealtà, la pazienza e la propensione a riflettere prima di agire. Le previsioni sono tratte dal nuovo libro del celebre astrologo, autore di best seller da più di 100.000 copie vendute ogni anno, Paolo Fox, che è in libreria per Cairo editore.

Paolo Fox a I Fatti Vostri – Foto: Facebook

Oroscopo Paolo Fox 2021: le dichiarazioni dell’astrologo

Cosa riserverà il nuovo anno, dopo mesi e mesi di agonia e crisi socio-economica provocata dalla diffusione del Covid-19, ai nati sotto il segno del Toro? Cosa devono aspettarsi dopo un anno così difficile, tragico e traumatico?

«È sempre utile fare delle verifiche via via che il tempo passa — ha dichiarato Fox al Corriere della Sera —. Nell’oroscopo noi continuiamo e continueremo a leggere quali sono i segni che vanno meglio e quelli che invece avranno più difficoltà di altri, indipendentemente dalla triste condizione che sta vivendo la società. Il legame tra astri e realtà è forte, ma le stelle seguono un loro percorso a prescindere da tutto».

Per poi aggiungere: «Sarà un anno complesso, condizionato da una concentrazione di pianeti in Acquario, segno della rivoluzione e del caos ma anche di una nuova visione della vita. La presenza di Giove e Saturno in Acquario porterà difficoltà con un picco attorno all’11 febbraio, mese che potrà cambiare il destino di molti. Il 2021 ci spingerà a realizzare l’idea di una esistenza più sostenibile ed ecologica».

Oroscopo Paolo Fox 2021 Toro: le previsioni

I primi mesi del nuovo anno per i nati sotto il segno zodiacale del Toro saranno di austerità e contrassegnati da agitazioni, trasformazioni radicali, non preventivate e non sempre gradite. Nel primo semestre ci saranno compromessi e continui cambiamenti. Con l’anno nuovo il Toro dovrà stare attento al danaro, alle spese inutili e agli sprechi. Dovrà evitare gli azzardi e potrebbe chiudere rapporti inutili o superflui. Andrà decisamente meglio nella seconda parte del 2021 quando arriveranno le buone occasioni.