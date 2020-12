Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2021: previsioni segni zodiacali

Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2021: quali saranno i segni zodiacali più fortunati? Le previsioni su amore, lavoro, salute, soldi, amicizia e fortuna sono tratte dalla lettura e recensione del suo ultimo libro, ma anche da interviste e dichiarazioni rilasciate in tv e ai giornali dal famoso e amatissimo astrologo e personaggio televisivo italiano Paolo Fox. Che cosa riserverà il secondo mese del 2021 ai 12 segni zodiacali? Scopriamolo insieme!

Paolo Fox a I Fatti Vostri – Foto: Facebook

Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2021: Capricorno

Una potente congiunzione di pianeti porterà con sé nuovi affari, soldi e un nuovo ruolo. Al tempo stesso occorrerà monitorare attentamente e con saggezza le uscite. Meglio informarsi bene e accuratamente prima di investire o fare qualsiasi tipo di acquisto, affare o vendita. Dalla seconda metà del mese potrebbero arrivare proposte interessanti.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI SUL LIBRO 2021 DI PAOLO FOX

Febbraio confermerà le emozioni positive del mese precedente. Per le coppie durature è il tempo giusto per pensare a progetti importanti. Questo è il momento della chiarezza in amore. Il cielo regalerà energia. Bisogna prestare attenzione al ginocchio, alle ossa e alla cervicale.

Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2021: Sagittario

Oroscopo rivoluzionario e positivo per i nati sotto questo segno zodiacale poiché la metà dei pianeti è dalla tua parte. Favoriti anche gli studenti. Le stelle saranno con te anche sotto il profilo sentimentale. Per le coppie stabili è tempo di pensare alla convivenza o al matrimonio oppure di mettere su famiglia. Questo è un periodo di grande crescita interiore ed evoluzione. Per eliminare lo stress, iscriviti in palestra e aumenta i contatti sociali. Dall’8 al 14 cerca un po’ di serenità.

Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2021: Ariete

Avrai ben 6 pianeti favorevoli su 10. Torneranno vitalità e volontà di riuscita. Molto buone le ultime giornate del mese. L’arrivo di soldi sarà favorito da Marte. Per quanto riguarda l’amore a metà mese ci sarà l’opportunità di un nuovo e interessante incontro oppure di una riconciliazione. I single potranno fare incontri molto piacevoli. Cielo fertile e forte per le coppie che vogliono avere un figlio. Dopo un gennaio faticoso e molto stressante, andrà molto meglio a partire dalla metà del mese quando sarà molto indicato cominciare con qualche terapia. Uno sprint di inizio anno davvero forte e valido.

Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2021: Toro

Altro mese di forte tensione e profondo malcontento sia per i lavoratori che per i liberi professionisti e imprenditori. Bisogna fare attenzione alle spese ed evitare azzardi, come anche complicazioni inutili. Meglio pensare ai progetti professionali per l’estate perché saranno sicuramente molto più interessanti. Anche in amore verrà tutto messo in discussione. Potresti sentirti ribelle, trasgressivo e polemico. Fare scelte in questo periodo così complicato è davvero inadatto. I primi due mesi del nuovo anno saranno davvero difficili anche sotto il profilo della forma fisica. No a situazioni rischiose e strapazzi soprattutto il 10, 11, 24 e 25.

Oroscopo Paolo Fox 2021 Toro: cosa cambia dall’anno scorso?

Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2021: Gemelli

Periodo positivo e florido sia sotto il profilo professionale che sentimentale per i Gemelli. Favoriti matrimoni e nascite. Dopo anni di difficoltà, i progetti di lavoro saranno in grande ripresa. Non mancheranno ghiotte occasioni lavorative da cogliere al volo. Le stelle favoriranno i nuovi incontri e le coppie durature. Per coloro che sono un po’ troppo in là con gli anni, dovranno evitare eccessi sia nel lavoro che nella vita privata proprio perché si rischierà di mettere troppo alla prova il proprio organismo. Saranno favoriti i giovani e coloro che vorranno fare qualcosa di nuovo.

Oroscopo Paolo Fox 2021 Gemelli: cosa cambia dall’anno scorso?

Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2021: Cancro

Febbraio porterà con sé buoni cambiamenti sotto il profilo lavorativo e tanta energia. Periodo di lieve calo sotto il profilo economico a causa di molte opposizioni planetarie al settore del denaro. Dopo mesi difficili sotto il profilo sentimentale, tornerà finalmente un po’ di sereno. A fine mese Venere inizierà un transito molto bello che favorirà nuove emozioni e amicizie. Favoriti i nuovi incontri. Per quanto riguarda la salute, non fare troppi digiuni e cerca di curare meglio l’alimentazione. Il tuo punto debole è sempre lo stomaco. Cielo di recupero che porterà elementi di forza in più e qualche opposizione planetaria in meno.

Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2021: Bilancia

Febbraio sarà un mese di preparazione per un grande traguardo da raggiungere entro la metà dell’anno: potrebbe trattarsi di una laurea, di una prova da affrontare o un nuovo successo da costruire. Questo mese consentirà di guarda al futuro con ottimismo e serenità. Molto interessanti le giornate attorno all’11. Mese molto significativo per i sentimenti, in particolar modo per sottoscrivere un patto d’amore e tornare a parlare di progetti importanti di coppia: convivenza, matrimonio o figli. Con queste stelle si potrà fare di tutto, anche per i single over 50. Dal punto di vista della salute, si recupererà una buona energia. Sarà un mese frenetico e pertanto sarà utile cercare momenti di relax.

Oroscopo Paolo Fox 2021 Bilancia: cosa cambia dall’anno scorso?

Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2021: Leone

Sarà un altro mese piuttosto difficile e complesso. Le opposizioni planetarie faranno pensare che le tue idee siano in contrasto con quelle di chi ti circonda. Alta tensione a lavoro con colleghi e superiori. Occorre evitare azzardi economici e investimenti incerti. Massima attenzione a questioni legali e cause. Periodo difficile in amore per le coppie stabili. I nuovi amori saranno ostacolati e complessi. In un clima di ansia perenne e disagio, bisognerà evitare qualsiasi tipo di agitazione esagerata. Le giornate di metà mese saranno piuttosto nervose.

Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2021: Vergine

Continuerà l’andamento positivo di Marte che consentirà a tutti di ottenere qualcosa in più. In questi periodi confusi e pensierosi, vincono le persone razionali. Altri risultati importanti arriveranno entro la metà dell’anno. Per coloro che vivono da tempo storie incerte e ambigue, è davvero arrivato il momento di troncare e guarda al futuro con più speranza. Massima attenzione all’alimentazione e agli sforzi fisici. Le giornate più faticose saranno quelle del 20, 21, 24, 25, 26, 27 e 28.

Oroscopo Paolo Fox 2021 Vergine: cosa cambia dall’anno scorso?

Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2021: Scorpione

Oroscopo piuttosto complesso sotto il profilo lavorativo poiché, soprattutto per i lavoratori dipendenti, non ci sarà chiarezza e serenità almeno fino a giugno. Vorresti cambiare lavoro o ruolo perché il tuo lavoro è diventato logorante e demotivante. Periodo positivo per chi ha raggiunto l’età pensionabile oppure per coloro che hanno abbandonato tutto per rimettersi in gioco. Momenti di forte disagio e poca serenità in amore. Meglio chiarire vecchi malintesi dopo il 25. Occorrerà evitare ogni tipo di azzardo economico e fisico. Attimi di tensione e fastidio in particolare il 18 e il 25.

Oroscopo Paolo Fox 2021 Scorpione: cosa cambia dall’anno scorso?

Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2021: Pesci

I primi due mesi del 2021 saranno molto positivi a livello professionale. Favoriti i nuovi progetti lavorativi. Periodo generoso per le questioni di carattere pratico. Per chi lavora con il pubblico, riceverà una spinta eccezionale. A marzo arriverà Vergine nel tuo segno e i single dovranno prepararsi. Favoriti i nuovi incontri e i progetti di coppia del futuro. Un amore romantico potrebbe nascere con una persona lontana o persino sui social. Febbraio regalerà una buona energia grazie all’ingresso del Sole nel tuo segno. Le piccole operazioni estetiche riusciranno con successo.

Oroscopo Paolo Fox Febbraio 2021: Acquario

Sarà un mese piuttosto stressante e delicato sotto il profilo lavorativo. Fase rivoluzionaria nella sfera sentimentale. Le coppie stabili vorranno trasferirsi. Più complessi i rapporti tra figli e genitori per questioni caratteriali. Favoriti i ritorni di fiamma. La salute richiederà una certa pazienza. Le preoccupazioni di carattere economico e lavorativo saranno molte e proprio perché questo sarà un anno di grande liberazione. Occorrerà evitare gli sforzi prolungati il 4, 5, 17, 18, 24 e 25.

Oroscopo Paolo Fox Gennaio 2021: previsioni segni zodiacali