Ballando con le Stelle di Milly Carlucci: in gara una coppia composta da due uomini gay

Ballando con le Stelle di Milly Carlucci: ultime news e anticipazioni. Quest’anno in gara ci sarà una coppia composta da due uomini gay dichiarati. Uno è il bellissimo e affascinante nuotatore omosessuale Alex Di Giorgio. Il nuotatore olimpionico, secondo quanto riportato dal sito di attualità e gossip Dagospia, avrebbe infatti richiesto di ballare con un altro uomo gay. Richiesta poi accettata dalla padrona di casa Milly Carlucci.

Alex Di Giorgio – Foto: Facebook

Qualche anno fa Alex Di Giorgio aveva rifiutato di partecipare come concorrente al Grande Fratello Vip 2020: “Ciao ragazzi, forse è giunto il momento di fare un po’ di chiarezza dopo tutti questi giorni. Oggi sarebbe dovuta iniziare la mia quarantena per partecipare al programma, ma purtroppo per motivi personali e lavorativi non potrò partecipare al Grande Fratello. Voglio ringraziare Alfonso Signorini e gli autori per avermi scelto, ma magari sarà per la prossima edizione, chissà”.

In carriera, ha preso parte a due rassegne olimpiche: la prima nel 2012 a Londra quando, allora ventiduenne, si classificò 10º nella staffetta 4×200 stile libero, e la seconda, nel 2016 a Rio dei Janeiro, classificandosi al 9º posto a soli quattro centesimi dalla finale, sempre nella staffetta 4×200 stile libero.

Nel cast dei concorrenti di Ballando con le Stelle ci sarà anche il sex symbol del cinema e della tv italiana Gabriel Garko, ma lui non ballerà con un uomo.

Tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle oltre a Alex Di Giorgio e Gabriel Garko ci saranno anche Giampiero Mughini e Luisella Costamagna.

“La nuova edizione di Ballando con le Stelle, show di successo del sabato sera di Rai1, debutterà il prossimo 8 ottobre – si legge sul sito diretto da Roberto D’Agostino -. Milly Carlucci ne sa sempre una più del diavolo, lavora da mesi a un cast promettente. Chi scenderà in pista? Dagospia può svelare la partecipazione della giornalista Luisella Costamagna. Un nome a sorpresa, in uscita dopo due stagione da Agorà, sacrificata dall’ex direttore degli Approfondimenti Mario Orfeo per fare spazio a Monica Giandotti”.

E poi ancora: “Sarà tempo di tango, valzer e rumba anche per un altro giornalista e scrittore. Di chi si tratta? Dell’esplosivo Giampiero Mughini. Come Dagoanticipato nel cast il nuotatore Alex Di Giorgio, dichiaratamente omossessuale. Proprio il futuro concorrente avrebbe chiesto di ballare con un altro uomo, anche in questo caso gay dichiarato. Lo sport da una parte, la danza latino-americana dall’altra: due mondi “machisti” e la voglia di rompere gli schemi”.