Barbara d’Urso sarà la nuova conduttrice del programma tv La Talpa. Lo scoop è stato diffuso da TvBlog.it. Come ben sapete a partire da settembre la famosa e chiacchierata presentatrice tv partenopea andrà in onda solo con Pomeriggio 5, per di più in versione ridotta perché è stato tagliato lo spazio dedicato al gossip, poiché sia Domenica Live che Live – Non è la D’Urso non sono stati confermati dai vertici Mediaset. Durante la recente presentazione dei palinsesti tv, Pier Silvio Berlusconi ha confermato il clamoroso e chiacchieratissimo ridimensionamento di Barbara d’Urso a Mediaset. La presentatrice ha annunciato la maturazione di un progetto di una prima serata d’intrattenimento.

Barbara d’Urso – Foto: La Talpa

“Stando a quanto risulta a TvBlog, Mediaset starebbe vagliando una ‘pazza idea’ per quanto riguarda la conduzione della trasmissione. Nelle scorse ore, infatti, sarebbe stato fatto il nome di Barbara d’Urso. Un nome clamoroso non soltanto perché permetterebbe a Carmelita di tornare in onda in prima serata, dopo la chiusura di Live-Non è la d’Urso (e di Domenica Live) e la scomparsa dai palinsesti del Grande Fratello Nip, ma anche perché potrebbe essere letto come uno sgarbo a Lucio Presta, manager e marito di Paola Perego, in aperta guerra ormai da tempo con la d’Urso”.

Si legge ancora su Tvblog.it: “La ‘pazza idea’ di Barbara d’Urso, stando alle indiscrezioni da noi raccolte, non sarebbe stata bocciata dai vertici Mediaset, nei cui ambienti si dice che nel contratto della stessa d’Urso sarebbe messa nero su bianco la conduzione di un reality. La scelta più ‘normale’ per la Talpa, ad ora, sembrerebbe comunque portare a Enrico Papi, che tra poche settimane rientrerà a Mediaset con Scherzi a parte, in prime time su Canale 5. In attesa di capire se Mediaset alla fine opterà per la ‘pazza idea’ o se le preferirà la via più ‘normale’, resta da scoprire la data di messa in onda de La Talpa. Molto dipenderà dai numeri del Grande Fratello Vip, che potrebbe (come accaduto l’anno scorso) essere allungato fino alla primavera del 2022, provocando lo slittamento dell’adventure game alla stagione successiva”.

E voi che cosa ne pensate di questa scelta di Mediaset? Siete contenti di rivedere Barbara d’Urso alla conduzione di un reality show?