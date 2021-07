Belen Rodriguez ha partorito Luna Marì: Antonino Spinalbese è diventato papà

Belen Rodriguez ha partorito Luna Marì. Il modello e influencer nonché ex acconciatore dei vip Antonino Spinalbese è diventato papà. Sia la mamma bis sia la baby vip stanno bene. Il lieto annuncio è stato diffuso da Belen sui social. La secondogenita della celebre e popolare showgirl, modella, conduttrice tv e imprenditrice argentina naturalizzata italiana arriva a distanza di 8 anni dalla nascita del primogenito, avuto dall’ex marito Stefano De Martino.

Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez – Foto: Instagram

Nelle sue Instagram Stories, la presentatrice tv di Tu sì que vales ha postato la foto del piedino della piccola mentre indossa un calzino rosa e la scritta: “C’è qualcuno che è nato adesso…”. In un successivo scatto, Belen è nel letto d’ospedale ed accanto a lei il compagno e neo papà Antonino Spinalbese mentre la bacia teneramente sulla guancia. “Vi amo…”, scrive ancora la showgirl.

Giornata magica e indimenticabile per Belen come ha sottolineato in una successiva Instagram Stories, dopo aver annunciato la nascita della secondogenita Luna Marì: “Giornata fortunata!!! Forza la mia Italia!… Ha vinto l’Argentina, ha vinto l’Italia, ed è nata Luna!”, ha commentato.

Tenerissima anche la foto che ha postato il neo papà vip Antonino Spinalbese, che all’alba di oggi ha postato uno scatto della piccola in cui si vede anche in questo caso il piedino scoperto. “Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai… il profumo di felicità…”, ha scritto nella didascalia. Il parto della piccola Luna Marì – il cui nome è stato cambiato poco prima della nascita eliminando la “e” finale – non sarebbe avvenuto a Milano come accadde per il primogenito di Belen e Stefano De Martino, bensì in una clinica di Padova, precisamente presso l’Azienda Ospedale Università di Padova.

La coppia vip del jet set nazionale sta ricevendo tantissimi messaggi di auguri dai fan e da tantissimi personaggi famosi dello show business italiano. Congratulazioni ai genitori vip e un caloroso benvenuto alla piccola Luna Marì. Auguri!