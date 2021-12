Briga e Arianna Montefiori si sono sposati. Matrimonio a San Pietro per il famoso rapper di Amici di Maria De Filippi e la sua dolce metà. I due si sono giurati amore eterno nella Capitale davanti ai parenti e agli amici. Il popolare e stimato cantante Mattia Bellegrandi e l’attrice hanno pronunciato il fatidico “sì” in una cornice da sogno, San Pietro. La 27enne neo sposa vip ha commentato a caldo il giorno più bello della sua vita: “Sposarsi a San Pietro nella cappella del coro è stato un sogno”.

Briga e Arianna Montefiori si sono sposati – Foto: Instagram

Briga e Arianna Montefiori: matrimonio a San Pietro

Dopo la cerimonia nuziale, i due sposi vip hanno festeggiato il loro matrimonio con amici e parenti in una bellissima e rinomata struttura ricettiva. Presenti al lieto evento anche Andrea Dianetti e Diana Del Bufalo, ex concorrenti del talent show di Canale 5, ideato e condotto da Maria De Filippi, proprio come Briga. Alcuni anni fa era stata proprio Diana Del Bufalo a far conoscere gli sposi, come ha ricordato anche durante il discorso pronunciato all’evento nuziale.

Briga e Arianna Montefiori: la loro favola d’amore

Dopo un anno di fidanzamento, lo scorso anno a novembre Briga aveva chiesto ad Arianna di sposarlo. Il rapper aveva scelto un giardino con vista sulla Basilica di San Pietro per avanzare la proposta di nozze alla sua compagna. Si era inginocchiato e le aveva dato l’anello. La Valentina Valpreda della quarta stagione della serie TV Che Dio ci aiuti, andata in onda in prima serata su Rai 1, era rimasta colpita e incredula. L’attrice della terza stagione de L’isola di Pietro, in cui aveva interpretato l’infermiera di pediatria Margherita Spanu, aveva detto prima sì e poi aveva baciato con passione al suo principe azzurro. Il video social della proposta di matrimonio era stato postato su Instagram da Briga.

Ora sono finalmente marito e moglie. Congratulazioni e felicitazioni ai neo sposi vip anche da parte della nostra redazione. Auguri!