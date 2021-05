Can Yaman non saluta le fan sotto casa: esplode la polemica sul web

Can Yaman è al centro del gossip nazionale da diversi mesi e precisamente da quando ha intrapreso una love story (finta?) con la conduttrice televisiva sportiva italiana Diletta Leotta. I dubbi sulla veridicità del loro amore sono sempre al centro dell’attenzione di paparazzi, fan e macchina del gossip. Ora Can Yaman è finito al centro delle polemiche perché non ha salutato le sue fan appostate sotto casa a Roma.

Can Yaman – Foto: Instagram

Il video dell’attore turco che esce dal portone ed entra in macchina senza salutare ha fatto il giro del web e indignato i follower. In sua difesa su Twitter è nato l’hastag “respectforcanyaman”. Il popolo del web si divide, come sempre succede in questi casi.

C’è chi attacca il protagonista di DayDreamer in modo molto pesante, come l’investigatore social, pseudonimo di Alessandro Rosica: «Dovresti baciare dove cammini, dovresti ringraziare tutti gli italiani che nonostante i vostri teatrini, ancora ti seguono. Almeno un sorriso o magari un saluto, sarebbe comunque niente, in confronto alle porcate che tu e Diletta Leotta state facendo… capisco che tu sia nervoso ma di certo non abbiamo scelto noi questo circo per te, hai voluto la bicicletta??? E pedala!!! Ma porta rispetto a chi ti ha sempre accolto amorevolmente in questo paese, perché caro Can, ricorda una cosa, a salire ci vuole tanto, a scendere ci vuole un attimo… accetta la verità da un tuo grande ammiratore».

Can e Diletta al centro delle polemiche

Can Yaman e Diletta Leotta – Foto: Instagram

Can Yaman e Diletta Leotta vanno al massimo, almeno così ha rivelato la conduttrice tv a Chi. Noi abbiamo più di un dubbio e anche tanti paparazzi e addetti del settore. Qualche settimana fa fece molto scalpore il servizio fotografico di Can e Diletta su Chi. Dagospia aveva prontamente commentato questo servizio di Chi sulla coppia vip più chiacchierata e mediatica del momento con questo titolo: “Toh che coincidenza, dopo lo scoop di Dagospia e le foto del bacio con Friedkin pubblicate da Oggi arriva Chi: ‘Yaman e Leotta, è esplosa di nuovo la passione’ con tanto di servizione fotografico riparatorio con Divetta e Sandokan che mostrano i loro talenti e si scambiano smancerie”. Il paparazzo dei vip, Paolone, aveva commentato su Instagram Story: “Servizio sul Lago di Como di Can e Diletta: tutto organizzato”.

Anche il recente attacco di Diletta Leotta contro il mondo del gossip non era andato proprio giù a Selvaggia Lucarelli, Barbara d’Urso, Paolo Bargiggia, Rita Dalla Chiesa e Lory Del Santo.