Chi è Gianluca Tugnalone? Biografia, vita privata, lavoro e Instagram del cavaliere di Uomini e Donne che è finito al centro di una segnalazione.

Gianluca Tugnalone- foto instagram.com

Gianluca Tugnalone: Biografia e vita privata

Gianluca Tugnalone è originario di Napoli, ma non si hanno molte altre informazioni su di lui né sulla data di nascita né sul suo passato.

Quello che si sa è che è nato intorno al 1970 sotto il segno zodiacale della Vergine e attualmente vive a Pozzuoli.

È stato anche sposato in passato: Gianluca Tugnalone ha due matrimoni alle spalle e due figli. La sua ultima storia d’amore si è conclusa 9 mesi prima di entrare a Uomini e Donne.

Gianluca Tugnalone: Lavoro

Gianluca Tugnalone lavora come massaggiatore olistico e terapeutico e insegna moto d’acqua essendo un istruttore federale del FIM (Federazione Italiana Motonautica).

Gianluca Tugnalone a Uomini e Donne

Gianluca Tugnalone a Uomini e Donne- foto instagram.com

Gianluca Tugnalone arriva negli studi di Uomini e Donne nell’edizione 2021-2022 e ha subito destato la curiosità di molte dame.

Il cavaliere campano inizia a conoscere meglio Sara Zilli, nonostante la differenza di età, ma tra i due le cose non hanno funzionato.

A destare le polemiche sono state le dichiarazioni di Gianluca, secondo cui Sara avrebbe uno stile di vita completamente diverso dal suo sia sotto il profilo economico che dal punto di vista sessuale: il cavaliere è abituato a fare l’amore anche tre volte al giorno e dubita che Sara sia disposta ad adeguarsi.

A rincarare la dose ci ha pensato Biagio Di Maro, il quale sostiene di avere familiari che abitano vicino al cavaliere e di essere a conoscenza della sua cattiva reputazione da conquistatore.

“Sono un uomo molto passionale – si è difeso il cavaliere – per me l’intimità ha un ruolo molto importante all’interno della coppia: quando si è innamorati, l’unione carnale tra uomo e donna è la cosa più bella che ci sia e credo che non ci sia nulla né di strano, né di male”.

“[…]È stato detto che a casa mia entrano ed escono diverse donne. Io sono anche un massaggiatore olistico e terapeutico e ho uno studio privato all’interno della villa in cui vivo, per questo c’è un via vai di persone. Inoltre, avendo anche un accesso al mare privato, a casa mia entrano anche le mamme dei bambini a cui insegno”.

Dopo Sara, malgrado le polemiche, il cavaliere ha iniziato a uscire con altre dame, mostrando una personalità controversa e facendo mettere in dubbio la sua buona fede.

La posizione di Gianluca è peggiorata quando è arrivata una segnalazione da parte di una fan di Uomini e Donne: il cavaliere si sarebbe lasciato andare in effusioni inequivocabili con una donna in un ristorante. Ovviamente lui ha smentito categoricamente.

Gianluca Tugnalone: Instagram

Gianluca Tugnalone non sembra avere un profilo ufficiale Instagram, ma probabilmente la popolarità acquisita con Uomini e Donne potrebbe spingerlo ad aprirne uno