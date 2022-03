Chi è Soraia Allam Ceruti? Biografia, lavoro, vita privata e Instagram della corteggiatrice di Uomini e Donne giunta alla corte di Luca Salatino.

Soraia Allam Ceruti- foto instagram.com

Soraia Allam Ceruti: Biografia e vita privata

Soraia Allam Ceruti è nata nel 1994 ed è una ragazza di una bellezza disarmante, ma non si sa molto circa il suo passato.

Quello che si sa con certezza è che la corteggiatrice ha origini egiziane e vive nella città di Como. Inoltre sembra nutrire una passione per il mondo del fitness.

Soraia Allam Ceruti: Lavoro

Attualmente Soraia Allam Ceruti lavora come impiegata nella città in cui vive, ma ha frequentato anche un corso di marketing applicato al settore immobiliare.

Soraia non si è fatta scappare la possibilità di partecipare a shooting fotografici e cataloghi di abbigliamento.

Soraia Allam Ceruti a Uomini e Donne

Soraia Allam Ceruti Uomini e Donne- foto instagram.com

Soraia Allam Ceruti arriva a Uomini e Donne per corteggiare Luca Salatino, ex corteggiatore e non scelta di Roberta Ilaria Giusti. C’è voluto davvero poco affinché il tronista la notasse e la portasse in esterna.

Sin dal loro primo incontro, infatti, Soraia e Luca hanno mostrato un’attrazione evidente che ha portato a un po’ di imbarazzo.

I due sono usciti di nuovo insieme e la corteggiatrice ha avuto l’opportunità di farsi conoscere meglio, incuriosendo ancora di più il tronista.

Purtroppo Soraia deve contendersi il cuore di Luca con la rivale Lilli Pugliese, la prima ad aver baciato lo chef pugile da quando è seduto sulla poltrona rossa.

Soraia Allam Ceruti: Instagram

Soraia Allam Ceruti- foto instagram.com

Soraia Allam Ceruti ha un profilo Instagram con all’attivo qualche migliaia di followers, ma c’è chi è pronto a scommettere che il numero aumenterà in seguito alla sua partecipazione a Uomini e Donne.

A essere particolarmente apprezzati sono le foto la immortalano in montagna e al mare e gli scatti che la vedono impegnata nella vita di tutti i giorni.