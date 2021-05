Chi è Vanessa Spoto? Data di nascita, altezza, Instagram e Facebook della corteggiatrice di Uomini e Donne che ha conquistato il cuore di Massimiliano Mollicone.

Vanessa Spoto? Biografia e vita privata

Vanessa Spoto è nata a Prato nel 2002 e, nonostante la sua età, si è mostrata più matura di molte altre corteggiatrici gravitate all’interno di Uomini e Donne.

Non si sa molto della sua vita privata, fatta eccezione per il fatto che è molto legata a sua sorella e adora i suoi due nipotini.

A tal proposito ha confessato “Ho il desiderio di diventare mamma, dipenderà da quale persona avrò accanto, ma se ama la sua famiglia come io amo la mia, sarà già un buon punto di partenza […].”

Vanessa Spoto: Lavoro

Vanessa Spoto ha frequentato l’Istituto Alberghiero, ma non lavora nel campo della ristorazione o dell’hospitality.

Ha iniziato a lavorare prima come commessa in un supermercato e dopo in uno dei settori più proliferi della città, quello tessile.

Attualmente la ragazza lavora nella ditta di filato del marito della sorella occupandosi di controllare eventuali difetti dei rocchi.

Non è una ragazza che sa stare ferma o si accontenta e per questo punta a trasferirsi fuori dalla sua città di origine.

C’è chi crede che Vanessa (altezza 175 cm, capelli castani e viso pulito) possa trovare altre opportunità lavorative grazie proprio a Uomini e Donne.

Vanessa Spoto a Uomini e Donne

Vanessa Spoto arriva a Uomini e Donne proprio durante il trono di Massimiliano Mollicone e Giacomo Czerny.

La sua idea di amore? “Supporto reciproco, non solo nei momenti difficili ma anche nei giorni migliori; complicità, trasparenza. Credo che sia importante sostenersi l’un l’altro, anche nel lavoro, non lasciare mai nulla in sospeso e, vista la mia età, essere in grado di crescere insieme. Le discussioni esistono, ma possono essere un mezzo per migliorare il rapporto.”

La bellezza e il carattere della ragazza hanno catturato le attenzioni dei due tronisti e lei ha deciso di uscire con entrambi, salvo capire subito di essere più affine del giovane carrozziere.

Sin dalle prime battute, Vanessa si è mostrata molto solare e determinata e questo suo modo di essere ha conquistato letteralmente il tronista.

Alla fine infatti Massimiliano ha scelto Vanessa, preferendola quindi alla corteggiatrice rivale Eugenia Rigotti.

Vanessa Spoto: Instagram e Facebook

Vanessa Spoto ha un profilo Facebook e un account Instagram che continua a collezionare followers, complice la partecipazione al people show pomeridiano di Maria De Filippi.

Tra le foto social più apprezzate della ragazza toscana ci sono quelle che la ritraggono con i nipoti, quelle in compagnia delle amiche e quelle che la immortalano in vacanza.