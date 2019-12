Nightmare, Mike Flanagan ha un’idea per un nuovo film

In tempo di reboot non poteva mancare l’interesse verso Nightmare, ma per ora il franchise creato da Wes Craven sembra essere ancora a caccia di idee.

Nightmare potrebbe tornare sul grande schermo anche se il nuovo capitolo non ha ancora preso forma. Tranne per Mike Flanagan. Il filmmaker ha un’idea per portare avanti la saga horror di Freddy Krueger.

Il regista di Doctor Sleep ha condiviso su Twitter commentando al podcast di Bloody Disgusting The Boo Crew con un lapidario: “Fammi partecipare coach, ho un’idea!” .

Le parole di Mike Flanagan sono state accolte con entusiasmo dai fan del franchise, soprattutto dopo il successo del suo ultimo lavoro tratto dal romanzo di Stephen King.

Al momento restano solo le parole del regista di Ouija – L’origine del male e Il gioco di Gerald e l’entusiasmo di chi vorrebbe tornare a vedere il serial killer che si muove nel mondo dei sogni in azione.

Che il progetto venga affidato a Mike Flanagan, Elijah Wood o altri, però, l’eventuale capitolo della saga dovrà reggere il confronto con un film cult che ha conquistato un’intera generazione negli anni ’80.

Il successo del primo Nightmare – Dal profondo della notte con Robert Englund, infatti, ha dato vita a vari sequel: Nightmare 2 – La rivincita, Nightmare 3 – I guerrieri del sogno, Nightmare 4 – Il non risveglio, Nightmare 5 – Il mito, Nightmare 6 – La fine, Nightmare – Nuovo incubo e Freddy vs. Jason.

Dal canto suo, invece, il creatore della saga Wes Craven avrebbe intenzione di dedicarsi a una serie televisiva.