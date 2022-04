Dayane Mello ha duramente attaccato Alex Belli, rifiutandosi pubblicamente di esprimere un’opinione su di lui a La Pupa e il Secchione Party. Tra i due ex concorrenti del famoso e popolare reality show di Canale 5, il Grande Fratello Vip, non corre buon sangue. La supermodella e showgirl brasiliana Dayane Mello aveva già usato parole forti nei suoi confronti durante alcune dirette Instagram di due mesi fa.

Due mesi fa Dayane aveva fatto a pezzi Alex Belli sui social: “Questo uomo non mi piace affatto. Mio Dio che ansia che mi fa venire. Lui era andato nel deserto a fare un ritiro spirituale e ora è tornato ancora più pazzo di quello che era al GF Vip. Poi sta sminuendo Soleil, questo è un grande cog***e. Che rabbia che mi fa venire lui mamma mia, perché si crede così grande? Dai che schifo basta non mi piace tutto questo”.

E poi ancora: “Lui e Delia Duran stanno sfruttando Soleil per avere questo momento. Noi dell’ambiente dello spettacolo sappiamo la verità. Delia dice che va con uomini e donne efa il rapporto libero e poi giudica Soleil? Questi due hanno una storia e poi vanno con uno e poi con l’altro. Dai che questa cosa è super ridicola”.

Ora l’ex gieffina vip Dayane Mello è andata nuovamente giù pesante: “Oddio, no è Alex Belli, mi rifiuto basta. Ma non voglio vederlo questo. Ragazzi guardate anche Soleil come reagisce. No Andrea io non ce la faccio a commentare questo. Io mi rifiuto, io me ne vado via ciao. Cioè mi rifiuto, come amica di Sole. Lui l’ha umiliata l’ultima volta. Non mi piace basta ma perché?!”.

Immediata la replica social del compagno di Delia Duran su Twitter: “Sapessi come non ti sopporto io. Sei falsa come Giuda. Quando mi incontri fai falsi sorrisi per depistare. Sei un’ipocrita“.

