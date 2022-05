Denis Dosio e il fratello Manuel senza veli con altri uomini su Onlyfans: interviene la mamma a Pomeriggio 5

Denis Dosio e il fratello Manuel realizzano contenuti senza veli con altri uomini per la nota piattaforma adult Onlyfans. Questo servizio di intrattenimento è nato nel 2016 a Londra nel Regno Unito e funziona tramite abbonamento. I creatori di questi contenuti, per lo più molto piccanti e audaci, possono guadagnare denaro dagli utenti che si iscrivono ai loro contenuti, i cosiddetti “fan”. I video omoerotici di Denis Dosio, come anche quelli del fratello Manuel Dosio, hanno scatenato ancora di più i rumor e le indiscrezioni sul suo orientamento sessuale.

Denis Dosio e il fratello Manuel senza veli – Foto: Twitter

Denis ha infatti debuttato con un bel bacio gay con Mario Adrion su OnlyFans. Qualche mese fa è stato fermato dalla polizia per un altro video adult con Viggo Sorensen.

L’ex concorrente del programma tv La Pupa e il Secchione Show 2022 ha confessato di guadagnare anche 10mila euro al mese grazie ai contenuti omoerotici su Onlyfans.

Ieri è intervenuta la mamma dei fratelli Dosio in diretta tv a Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso: “Devo dire la verità, io ho cresciuto bene i miei figli e gli ho dato dei valori. Quello che mi preme è che non facciano mai male a nessuno. Semmai nel fare quelle fotografie fanno del male a loro stessi. Sono cose che se proprio vogliamo dire, danneggiano loro e basta. Loro però non vedono tutto questo come un danneggiamento e vi spiego perché. Fin da piccoli entrambi hanno frequentato luoghi di calcio o di nuoto, dove erano abituati comunque a stare in gruppo senza troppi vestiti. Si facevano le docce davanti agli altri e per loro quindi è naturale”.

E poi ancora: “Questa pandemia ha portato i giovani anche a inventarsi dei lavori. Giusto o sbagliato che sia. La cose che io mi sono sempre raccomandata è di non far male agli altri e non lo stanno facendo. Io poi di preciso non so bene cosa facciano, non sono iscritta. Non è che guardo i loro video sulla piattaforma. Però so tutto, ciò anche il fatto della Polizia che l’ha fermato perché era in un bosco a girare con un altro ragazzo. Ovviamente all’inizio un attimino spiazzata ci sono rimasta, poi lui mi ha spiegato”.

"L'importante è che non facciano del male a nessuno"



Parla la mamma dei fratelli Dosio, entrambi su piattaforme sexy a pagamento #Pomeriggio5 pic.twitter.com/hT0fMz3dxQ — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 19, 2022

Barbara d’Urso ha commentato: “Ho la mente apertissima e sono tutti liberi di fare ciò che vogliono. L’importante è non fare male agli altri. Se non limiti la libertà altri va tutto benissimo. Però sinceramente io da madre… solo immaginare che i miei figli potevano essere protagonisti di questa foto, io non sarei stata felice. Non posso fingere e non dire quello che penso“.