Elisa Del Genio: biografia, L’Amica Geniale, Instagram e curiosità

Viso d’angelo, sorriso dolce e talento da vendere: Elisa Del Genio è la piccola protagonista della serie L’amica geniale che ha conquistato il pubblico. Ma quanto ne sappiamo di questa giovanissima attrice?

Elisa Del Genio- foto instagram-com

La serie tv tratta dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante per la regia di Saverio Costanzo ha conquistato pubblico e critica, diventando un vero fenomeno di genere.

A fare la differenza è stata proprio Elisa Del Genio, la Elena Greco della serie, scelta tra migliaia di giovanissime attrici.

Sarà stata il suo volto da cinema o la sua ventata di naturalezza a cattura l’attenzione, ma di certo c’è che nessuno può immaginarsi una Elena Greco diversa da Elisa Del Genio.

Ma quanto ne sappiamo di Elisa Del Genio? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su questa giovane attrice in erba.

Biografia

Elisa Del Genio è nata a Napoli il 26 luglio 2007 sotto il segno del Leone da papà napoletano e mamma di origini norvegesi.

La piccola attrice è una bambina tranquilla che ama studiare (specialmente la matematica) e andare a scuola.

Nel tempo libero ama stare in compagnia delle amiche e danzare sulle note di pezzi di musica classica e moderna.

La sua più grande passione è la recitazione e l’esperienza de L’Amica Geniale le ha permesso di capire cosa vuole fare da grande.

Tutto gioca a favore di una carriera sfolgorante nel mondo del cinema, dal suo talento innato alla sua voglia di formarsi a tutto tondo fino alla conoscenza delle lingue (italiano, norvegese, inglese e spagnolo).

L’Amica Geniale

Elisa Del Genio è stata una vera e propria rivelazione ne L’Amica Geniale, ma ha dovuto incontrare qualche difficoltà prima di vestire magistralmente i panni della giovane Elena Greco (interpretata da adolescente da Margherita Mazzucco).

Ha dovuto imparare il dialetto che, oltre a non essere nel suo vocabolario abituale, appartiene a una lingua quasi dimenticata. Stiamo parlando del dialetto degli anni ’50 di quartieri ai margini.

Elisa ha dovuto fare i conti anche con gli stravolgimenti del menare familiare che il suo impegno sul set ha comportato (e in particolare per i genitore che l’hanno accompagnata e aspettata a lungo).

Il suo ruolo all’interno de L’Amica Geniale è quello Elena Greco o Lenù (come abbiamo imparato a conoscerla noi), la narratrice della storia.

Lenù viene travolta dal carattere forte e selvaggio della sua compagna di classe Lila (interpretata da Ludovica Nasti prima e Gaia Girace dopo), quella che sa leggere e scrivere senza bisogno degli insegnanti.

È la controparte diligente, riservata e remissiva fuori e determinata dentro di Lila che, al contrario, è selvaggia e ardente fuori e fragile dentro.

Occhi di tenebre

Lasciati i panni di Lenù, Elisa Del Genio interpreta la protagonista del film horror Occhi di tenebre firmato da Antonello De Leo.

La giovane attrice recita al fianco di Tonia De Micco e Mirko Frezza in un thriller psicologico che pone l’attenzione sul tema dell’infanzia interrotta.

Vita privata

La vita privata della giovane attrice non è finita ancora sotto i riflettori, dal momento che L’Amica Geniale ha rappresentato il suo debutto nel mondo dello spettacolo ed è giovanissima.

Quello che si intuisce guardando le foto postate da Elisa Del Genio su Instagram è che ha un fratello di nome Alberto ed è già volata oltreoceano (non per motivi lavorativi, ma per trascorrere una vacanza di famiglia in America).