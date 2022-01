Eros Ramazzotti ha annunciato un nuovo album e tour per il 2022. Il celebre e amatissimo cantautore è pronto a riprendersi la testa delle classifiche. Già da diversi mesi aveva fatto capire di essere pronto a lanciare un nuovo album. Poche settimane fa aveva anche spoilerato la possibile tracklist, facendo intendere che all’interno del disco ci saranno brani pop-rock, ma anche alcune aperture latineggianti, oltre che le immancabili ballate. Ora sappiamo con certezza che il 2022 sarà un anno importante e magico per Eros.

Eros Ramazzotti – Foto: Facebook

Le bellissime notizie sono state annunciate dal grande artista mediante un video sui suoi canali social. Per questo breve video di 30 secondi, Eros Ramazzotti ha scelto alcuni versi emblematici di Se bastasse una canzone, una dei brani più famosi del proprio repertorio, contenuto nell’album In ogni senso, pubblicato nel 1990: “Dedicato a tutti quelli che stanno aspettando

Dedicato a tutti quelli che rimangono dei sognatori. Per questo sempre più da soli”. Il video si è concluso con un messaggio scritto in tre lingue, italiano, spagnolo e inglese: “Finalmente torneremo insieme”.

Il nuovo album di Eros arriverà a circa quattro anni dal precedente Vita ce n’è, quattordicesimo album di inediti di Ramazzotti pubblicato nel novembre 2018, dal quale sono stati estratti il singolo omonimo e gli altri singoli In primo piano, Per le strade una canzone e Siamo.

Per quanto riguarda il suo nuovo tour, sarà sicuramente mondiale (pandemia di Covid permettendo).

La discografia di Eros Ramazzotti

Album in studio

1985 – Cuori agitati (Sony Music Italia)

1986 – Nuovi eroi (Sony Music Italia)

1987 – In certi momenti (Sony Music Italia)

1988 – Musica è (Sony Music Italia)

1990 – In ogni senso (Sony Music Italia)

1993 – Tutte storie (Sony Music Italia)

1996 – Dove c’è musica (Sony Music Italia)

2000 – Stilelibero (Sony Music Italia)

2003 – 9 (Sony Music Italia)

2005 – Calma apparente (Sony Music Italia)

2009 – Ali e radici (Sony Music Italia)

2012 – Noi (Universal Music Group)

2013 – Noi due (Universal Music Group)

2015 – Perfetto (Universal Music Group)

2018 – Vita ce n’è (Universal Music Group)



Raccolte

1997 – Eros (Sony Music Italia)

2007 – e² (Sony Music Italia)

2012 – Eros Best Love Songs (Sony Music Italia)

2014 – Eros 30 (Sony Music Italia)

2017 – Eros Duets (Sony Music Italia)