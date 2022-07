Francesco Totti e Ilary Blasi separati, Fabrizio Corona contro la conduttrice: “Sei diventata nota grazie al gossip, l’hai fatto per 20 anni”

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono separati in modo consensuale e ufficiale soltanto ieri, invocando privacy e rispetto ai media e ai paparazzi. Ieri sera alle 19 hanno diramato due comunicati stampa all’Ansa. Segno inconfondibile della dura battaglia legale che è già cominciata tra i due ex coniugi vip. Ora Fabrizio Corona ha duramente stigmatizzato le dichiarazioni della conduttrice dell’Isola dei famosi.

L’ex agente dei paparazzi, Fabrizio Corona, ha tuonato su Instagram Story: “Le dichiarazioni di Ilary Blasi come al solito sono fuori luogo anche in momenti personali dolorosi. Egoriferite e accusatrici. Dopo essersi sposata in diretta tv e aver vissuto di copertine, interviste, servizi posati, scoop finti e veri, tradimenti, ritorni amorosi, foto con figli ed ogni volta esclusive strapagate. Dopo essere diventata qualcuno grazie al gossip e solo perché è stata la compagna di Totti, chiede di non speculare a giornali, tv e fotografi, quando lei lo ha fatto per vent’anni”.

Poi rivolgendosi a paparazzi e giornalisti ha scritto: “Forza, ora fate il vostro lavoro. Io ho smesso. Foto di lui con Noemi, di lei col giovane, di loro con i figli eccetera. Non speculate, guadagnate facendo il vostro lavoro alimentando la macchina come da prassi. Chi decide di fare parte di questo mondo e godere dei vantaggi deve assolutamente accettare anche e soprattutto il rovescio della medaglia. Spiace veramente per i figli che non c’entrano niente ma la decisione di esporli sempre è stata la loro. PS: almeno in un momento di crisi hanno riaperto un mercato portando soldi (loro ne hanno già presi abbastanza) e lavoro per fotografi e carta stampata, un mondo che è in piena crisi”.

Chi svela alcuni particolari sulla separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti

Ilary Blasi e Francesco Totti – Foto: Facebook

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha rivelato: “Mentre Totti e Ilary Blasi ufficializzano la loro separazione consensuale, il settimanale Chi pubblica nel numero in edicola da mercoledì le immagini esclusive che confermano il legame fra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Due giorni prima dell’annuncio, infatti, Totti è stato a casa di Noemi dalle 20 e 30 alle 2 e 30 di notte, accompagnato da un amico a bordo di una Smart”.

E poi ancora: “Il Capitano si è recato a casa della donna, lasciando la propria auto in un parcheggio e facendosi portare dall’amico. E poi, sempre insieme con lui è tornato a riprendere la propria macchina a notte fonda. Le voci sulla crisi della coppia Totti-Blasi si susseguono dall’inizio dell’anno e si è parlato di nuove relazioni da entrambe le parti, anche se sempre smentite per proteggere la famiglia”.

Per poi proseguire: “Totti e Noemi sono stati visti più volte al ristorante Isola del pescatore a Santa Severa. Poi allo stadio. E ancora a Monte Carlo e a Tirana insieme. Il settimanale Chi ricostruisce in modo dettagliato la separazione tra Totti e Ilary Blasi. Tutto sarebbe partito quando il Capitano ha letto alcuni messaggi compromettenti sul telefono della moglie. Si vocifera di una relazione con un aitante giovane per il quale la Blasi avrebbe letteralmente perso la testa e che avrebbe frequentato lontano dai riflettori durante le sue trasferte milanesi per condurre L’Isola dei famosi. Così quando Totti ha smentito la crisi, la rottura era già in atto, ma il numero uno della Roma ha cercato di fare il possibile fino all’ultimo per proteggere i figli”.

Dagospia ha parlato addirittura di battaglia legale: “Arriva l’annuncio della separazione tra il Pupone e la sua pupa (e si preannuncia battaglia legale!). I due hanno fatto due comunicati disgiunti all’Ansa“. Il giornalista Gabriele Parpiglia (così come molti utenti di Twitter) ha ipotizzato una rottura importante tra i due: “Il comunicato ‘separato’ è segno di una rottura fortissima, purtroppo“.

Il comunicato ‘separato’ è segno di una rottura fortissima (purtroppo ) pic.twitter.com/HhGsTMdiTY — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) July 11, 2022

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono separati in modo consensuale: breve cronistoria della rottura

Le voci sulla loro rottura si erano diffuse con grande veemenza a febbraio scorso quando era emersa la relazione extraconiugale dell’ex fantasista della Roma con Noemi Bocchi. L’ex marito di Noemi, Mario Caucci, aveva ammonito Totti dichiarando che doveva fare più attenzione.

Poi, però, i due avevano smentito le voci sulla rottura con un video di Totti su Instagram: “Sono fake news: fate attenzione perché di mezzo ci sono i bambini”, e con una cena insieme ai figli. I fan avevano tirato un sospiro di sollievo. A mettere a tacere la questione era stata la stessa Ilary in un’intervista nel salotto di Verissimo a fine marzo. Alla domanda della collega e amica Silvia Toffanin sui suoi rapporti con il marito, aveva parlato di “illazioni”.

Ora però è terminato il periodo delle smentite ed è stata annunciata la fine della loro favola d’amore.