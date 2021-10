Fred De Palma annuncia le prime date del suo tour

Fred De Palma ha annunciato le prime date del suo tour che si terrà il prossimo anno. I biglietti sono già disponibili on line (su TicketOne e su VivaTicket) dal 21 settembre e, presso i punti vendita autorizzati, dal 26 settembre. Il 31enne cantante Federico Palana è reduce da un’altra estate di successi grazie all’album Unico, pubblicato lo scorso 2 luglio e certificato recentemente Disco d’Oro dalla FIMI, dopo aver debuttato alla posizione numero 4 della classifica Fimi degli album più venduti.

Il suo ultimo disco, è uno dei più venduti e ascoltati in Italia. Un altro importante traguardo per Fred De Palma: dopo 21 dischi di Platino e 3 dischi d’Oro in Italia e 5 dischi di Platino in Spagna, anche Unico, il suo nuovo album, raggiunge la certificazione Oro.

Da oltre 11 settimane fisso nella Top 10 delle classifiche streaming e di vendita, Unico è un album di ispirazione latina, con un sound che non è mai stato fatto in Italia: è nato a Miami, poi è cresciuto in Colombia per arrivare nel nostro Paese. Il genere è il reggaeton. La direzione artistica di Takagi e Ketra. Al suo interno ci sono le hit Un altro ballo, certificato Platino, con la superstar brasiliana Anitta e Paloma, tre volte Platino con oltre milioni di stream.

Sui suoi profili social ha annunciato: “Dio benedica tutto questo, la mia famiglia, i miei fan, la mia musica e spero che questo momento possa influenzare positivamente il futuro del reggaeton in Italia. Erano anni che volevo celebrare il successo di un disco con un tour di concerti, purtroppo la pandemia me lo ha fatto rimandare per un po’, ma adesso ci siamo, sono felice di annunciare le prime date del 2022”.

Fred De Palma: le date del tour 2022

5 maggio 2022 – Milano – Fabrique

7 maggio 2022 – Roma – Sin Studio

8 maggio 2022 – Napoli – Casa della Musica

Fred De Palma: la discografia

Da solista

2012 – F.D.P.

2014 – Lettera al successo

2015 – BoyFred

2017 – Hanglover

2019 – Uebe

2021 – Unico



Con i Royal Rhymes

2011 – Royal Rhymes

2012 – God Save the Royal (EP)