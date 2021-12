Gabriele Rossi ha rinnegato il Grande Fratello Vip. Oggi come oggi non avrebbe mai partecipato come concorrente al reality show di Canale 5. Come ben ricorderete il bellissimo, bravissimo e sensuale attore aveva partecipato come concorrente alla prima edizione del GF Vip, condotto da Ilary Blasi. L’ex fidanzato del sex symbol Gabriel Garko si classificò al secondo posto al GF Vip 1. Quella sua esperienza televisiva gli avrebbe causato due anni di porte sbattute in faccia e telefoni riattaccati.

Il fidanzato del cantante Lorenzo Licitra, Gabriele Rossi, è stato molto schietto durante un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti: “Un attore che fa il Grande Fratello non viene mai visto di buon occhio. Per due anni non sono stato ammesso ai provini, mi sono rialzato da un anno”.

L’ex gieffino ha confessato di essere stato in qualche modo portato ad accettare di partecipare al GF Vip, perché glielo avrebbero chiesto le alte sfere di Mediaset, che gli avrebbero promesso un ruolo nella seconda stagione della fiction Solo Per Amore, dove ha poi effettivamente interpretato il personaggio di Alberto Casagrande.

“Ci sono stati motivi per la partecipazione al reality – ha spiegato l’ex compagno di Gabriel Garko -. Per esempio, lavorare a Mediaset nella fiction Solo Per Amore. Quando poi le alte sfere ti convocano per scegliere, di fatto è una scelta che pretende un sì! L’ho pagato sulla mia pelle”.

Se subito dopo il secondo posto al GF Vip 1 aveva ringraziato Dio per aver partecipato al reality show di Mediaset, oggi ha radicalmente cambiato idea e opinione alla luce delle reazioni avverse e negative di produttori cinematografici e addetti del settore.

