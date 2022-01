GF Vip 6, Alfonso Signorini caccia Alex Belli dallo studio: lo sfogo social dell’attore

GF Vip 6, ultime news e gossip. Ieri il conduttore tv Alfonso Signorini ha cacciato Alex Belli dallo studio tra lo stupore generale. Il potente direttore del settimanale di cronaca rosa Chi e presentatore del reality show di Canale 5 ha incredibilmente perso le staffe in diretta tv e si è scagliato duramente contro il bellissimo e sexy attore, fotografo e modello. Un siparietto shock che ha lasciato tutti senza parole anche perché questa edizione del Grande Fratello Vip deve molto alle chiacchieratissime e sorprendenti dinamiche create da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran.

Alfonso Signorini caccia Alex Belli dallo studio del GF Vip – Foto: IlSussidiario.net

GF Vip 6, Alex Belli cacciato dallo studio

L’attore ha cercato di spiegare il suo punto di vista ma i toni si sono subito alzati. Se inizialmente Alfonso Signorini ha mantenuto la calma, in un secondo momento ha fatto notare all’ex gieffino vip che il suo atteggiamento ha iniziato non solo ad infastidirlo ma anche ad impedire una lineare conduzione. Alex, però, ha voluto spiegare la sua versione dei fatti fino a quando il giornalista e conduttore tv ha perso ogni freno e l’ha cacciato via dallo studio.

“Non si può lavorare così, vai a fare l’imbonitore fuori, ora basta! E per fortuna che avevi scelto la linea del silenzio.”, ha sbottato Alfonso. Poi ha chiesto aiuto dei suoi collaboratori in studio: “Chiedo agli autori di accompagnarlo fuori, se necessario si allontani dallo studio e mi lasci lavorare!”.

L’ex concorrente del GF Vip 6, Alex Belli, di fronte a queste parole molto forti e dure, ha abbandonato lo studio mentre Signorini gli ha urlato contro un “Vattene fuori!” abbastanza irato.

GF Vip 6, lo sfogo social di Alex Belli

Alex Belli – Foto: Twitter

Dopo aver abbandonato lo studio del GF Vip tra le polemiche e le urla di Alfonso Signorini, Alex Belli ha espresso la sua opinione sui suoi social dove ha scritto: “Game over”.

L’attore e fotografo di moda ha cinguettato: “GAME OVER. Ritorno nella mia FACTORY creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci… In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato che si chiama LIBERTÀ di espressione di VITA. Non è più il mio GAME! #alexbelli”.