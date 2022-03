GF Vip 6, ultime news e anticipazioni sui finalisti del famoso e popolare reality show di Canale 5. Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona, in arte Barù, ha dichiarato che la sua “coinquilina” della Casa più spiata d’Italia, Jessica Selassié, non le piace affatto. Senza peli sulla lingua ha spiegato che la sorella Selassié è simpatica, allegra e seria, ma non è affatto il suo prototipo di donna ideale. Il simpatico, divertente e ironico concorrente del Grande Fratello Vip 6 Barù ne ha parlato con il personaggio tv e illusionista Giucas Casella.

Barù – Foto: Instagram

Il nobile toscano Barù è stato sottoposto a un “simpatico” interrogatorio da parte di Giucas Casella in merito a un suo possibile interesse nei confronti della Selassié. Il nipote del conduttore tv e radiofonico Costantino della Gherardesca, discendente di una delle famiglie nobili più antiche d’Italia, ha ribadito che non gli piace e che difficilmente fuori dal Grande Fratello Vip 6, condotto dal giornalista e autore televisivo Alfonso Signorini, tra loro potrà nascere una storia d’amore.

“Se c’è qualcosa con Jessica? No – ha confessato il simpatico e irriverente aristocratico -, non c’è niente Giucas, sono io che non voglio. No, non mi piace. Mi piace, ma non in quel senso che pensate, mi piace come amica, ci scherzo, mi fa ridere, mi diverto, insomma è così. Però secondo me lei vuole di più da me. Comunque è una donna seria. Fatemi uscire di qui e respirare, ma no, non credo proprio che la frequenterò fuori”.

Anche la scorsa settimana il concorrente del GF Vip 6 ha confessato: “Lei è molto carina e simpatica, però non c’è quella cosa, altrimenti l’avrei già baciata certamente. Mi piace come amica e sul fuori non ci vedo nulla. Il punto è che non voglio illudere nessuno. Tra me e lei c’è dell’affetto, ma come con Soleil Sorgé, nulla più di questo. Se ci abbracciamo mi piace, ma come contatto fisico umano“.

A presto con nuovi scoop, rumor, gossip e indiscrezioni sui personaggi del Grande Fratello Vip 6!