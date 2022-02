GF Vip 6, Delia Duran su Antonio Medugno: “È bono, lo invito a fare una vacanza d’amore con me e Alex Belli”

GF Vip 6, ultimi gossip e rumor. Il ciclone Delia Duran sta mandando in tilt la macchina del gossip. Dopo il triangolo amoroso Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran ora è proprio la showgirl venezuelana a finire al centro della cronaca rosa perché sta perdendo la testa per il giovane tiktoker Antonio Medugno.

Alex Belli, Delia Duran e Antonio Medugno – Foto: LettoQuotidiano.it

Di recente l’attrice, modella e showgirl venezuelana Delia Duran aveva rivelato alla coinquilina Miriana Trevisan di aver avuto un flirt con la celebre showgirl ed ex star del Bagaglino, Aida Yespica.

Ora negli ultimi tempi la bella sudamericana si sta lanciando sempre più pericolosamente verso Antonio Medugno, il modello 23enne, star di Tik Tok. Dopo aver confessato di aver voglia di avere un rapporto a tre insieme al marito Alex Belli, la Duran si è nuovamente esposta, ammettendo di provare un’irresistibile attrazione nei suoi confronti.

Senza troppi giri di parole, la showgirl e modella venezuelana ha confessato: Sì che mi piace! C’è un’attrazione forte tra noi. Mi godo questo feeling, è un bel bono lui. Io lo invito a fare una vacanza di amore libero con me e Alex. Tra noi c’è passione, mi piace tantissimo l’odore della sua pelle e mi fa impazzire lui. Se nessuno mi vedesse io lo bacerei, sono onesta, sarebbe scattato subito il primo bacio. Non credo che mi sarei trattenuta. Perché con lui c’è questa connessione bellissima. Ho detto che mi interessa perché non è solo questione di aspetto fisico”.

Dal canto suo, il modello originario di Napoli, non ha nascosto di avere un certo interesse ma anche il timore di essere usato da Delia per far ingelosire Alex: “Mi confonde, fa tutto lei e poi si rimangia – ha dichiarato Antonio Medugno – Mi ha detto che le piaccio, poi però ha ammesso che tornerà con Alex. Mi ha detto che vuole fare una vacanza con me e lui e che può portare una sua amica in più“.

Il ciclone Delia Duran continua a riservare grosse sorprese ai fan e telespettatori del GF Vip 6!