GF Vip 6: lunedì 22 novembre entreranno i nuovi concorrenti, scoop!

Il Grande Fratello Vip 6 durerà fino a marzo, così come annunciato di recente dal direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri mediante un comunicato stampa. Oggi noi di IGOSSIP.it vi sveliamo in anteprima ed esclusiva un altro scoop sul famoso e popolare reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Una fonte accreditata ci ha rivelato che i nuovi concorrenti entreranno nella Casa del GF Vip 6 lunedì 22 novembre! Fra una settimana conosceremo quasi tutti i nuovi protagonisti della più lunga edizione del decano dei reality show della tv italiana.

Alcuni nomi sono stati già svelati dall’ex gieffino e opinionista tv Biagio D’Anelli e dall’influencer Alessandro Rosica. Noi di IGOSSIP.it confermiamo la partecipazione della 59enne attrice, conduttrice e opinionista tv, showgirl e cantante Patrizia Pellegrino che varcherà la porta rossa lunedì prossimo, ma non sarà da sola…

Tra i nuovi concorrenti figurera l’ex star del Bagaglino, attrice e showgirl Nathaly Caldonazzo. Ma gli autori e il conduttore tv del GF Vip 6 stanno per regalare un grosso e fragoroso colpaccio ai fan e telespettatori del reality show di Mediaset: la famosa e amatissima attrice di numerose fiction tv di successo Manuela Arcuri. Quest’ultima ha paventato l’ipotesi di partecipare come concorrente al Grande Fratello Vip 7 durante la sua ultima intervista rilasciata proprio al settimanale di cronaca rosa Chi, in realtà il suo ingresso come concorrente del GF Vip 6 sarebbe davvero imminente! Un grossissimo e clamoroso coup de théâtre!

GF Vip 6: gli esclusi e i papabili

Scartati l’ex fidanzata di Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi e il Divino Otelma. In lizza ci sarebbe un’altra ex gieffina, la showgirl Maria Monsè, così come preannunciato dall’influencer Deianira Marzano. L’autore tv e giornalista di Chi, Gabriele Parpiglia, ha fatto il nome di Adelaide, la sorella di Stefano De Martino. Secondo il settimanale Oggi, per movimentare un po’ le acque e creare qualche dinamica interessante dovrebbe tornare nella Casa anche Valeria Marini e l’ex tronista di Uomini e Donne Giulio Raselli. E voi chi vorreste nella Casa più spiata d’Italia?

