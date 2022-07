Giancarlo Magalli sbotta su Facebook: “La riconoscenza della Rai è leggendaria”

Giancarlo Magalli è sbottato sulla sua pagina Facebook, sottolineando il fatto che la riconoscenza della Rai è leggendaria. L’ex conduttore storico di Mamma Rai di programmi come Fantastico, I Fatto Vostri, Luna Park, Domenica In, Piazza Grande e anche Il Collegio.

Alcuni mesi fa Giancarlo Magalli ha parlato del suo futuro televisivo a Davide Maggio: “Vorrei tanto sapere cosa farò l’anno prossimo in televisione. Non ho ancora sentito i nuovi direttori, o meglio non si sono fatti sentire. Fosse per me lavorerei ancora tantissimo, non mi piace sparire da un momento all’altro. Cosa vorrei fare in tv adesso? Ad esempio la giuria di un programma potrebbe essere interessante. Vi svelo una cosa, Carlo Conti me lo propose. Sì il primo anno di Tale e Quale Show con Loretta Goggi e Claudio Lippi. Purtroppo ero impegnato e ho dovuto dire di no quella volta. Poi non me l’ha più chiesto, ma io lo farei eccome. Gli lo richiedo tutti gli anni e poi alla fine ci sono Panariello, De Sica e Loretta. Quindi con un po’ di ironia gli dico sempre: ‘Quando ti devo chiamare per trovare posto?’. Anche Tu sì que vales mi piacerebbe molto. Per Ballando con le Stelle, forse sarei meno portato”.

Giancarlo Magalli e Adriana Volpe: una querelle mediatico-giudiziaria lunga

Diversi mesi fa Adriana Volpe ha vinto la battaglia legale contro il suo ex collega, Giancarlo Magalli. L’ex conduttore del programma tv I Fatti Vostri è stato infatti condannato per diffamazione aggravata e dovrà risarcire i danni alla showgirl e presentatrice tv Adriana Volpe. Lo ha deciso il Tribunale di Milano per l’intervista al settimanale Chi del novembre 2017 in cui il conduttore parlava dei casi Weinstein e Brizzi a proposito del clamore mediatico per i presunti favori sessuali nel mondo dello spettacolo. La Volpe, costituitasi parte civile, querelò Magalli ritenendo fosse un’allusione implicita alla sua carriera.