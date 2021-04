Alessia Ventura diventerà mamma molto presto: “La piccola si chiamerà Ginevra”

Alessia Ventura diventerà mamma molto presto. La 40enne showgirl e modella è incinta dell’ex calciatore Gabriele Schembari e partorirà fra pochi giorni. Durante un recente collegamento con Detto Fatto di Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian la futura mamma vip ha svelato che la piccola che verrà alla luce si chiamerà Ginevra.

“Ho trovato l’amore con la A maiuscola e abbiamo iniziato quest’avventura, appena l’abbiamo desiderata, è arrivata subito. Tra meno di 4 settimane nascerà. Si chiamerà Ginevra”, ha confidato Alessia.

Per poi aggiungere che ha sempre desiderato da una vita diventare mamma: “Ho un grande istinto materno, anche con mia sorella che ha sei anni meno di me, questo desiderio lo sentivo molto forte. Altri desideri? Sì, magari un giorno mi sposerò…”.

Alessia Ventura ha parlato anche del secondo figlio: “Altri figli? Io ne farei anche due o tre. Gabriele ha già un figlio di 11 anni, quindi vediamo, non vorrei spaventarlo”.

Molto presto si trasferirà in Sicilia e per quanto riguarda il suo lavoro in tv ha rivelato: “Il mio lavoro rimane importante, vorrei continuare a farlo, appena arriverà la bambina, però, mi prenderò del tempo per coccolarla da mamma. Quello che desidero per Ginevra è abituarla a viaggiare e a stare con altra gente”.