Bianca Guaccero è andata in analisi: “Andare dallo psicologo è un atto d’amore”

Bianca Guaccero è andata in analisi e non prova nessun imbarazzo o vergogna nell’ammettere che andare dallo psicologo è un atto d’amore. La conduttrice tv di Detto Fatto si è raccontata al settimanale Oggi: «Se non avessi fatto questo mestiere avrei studiato psicologia. Andare dallo psicologo è un atto d’amore verso se stessi. Come ci si cura quando ci si rompe una gamba, così dobbiamo occuparci del nostro animo».

Negli ultimi tempi sono circolate indiscrezioni su presunti flirt della presentatrice tv pugliese con alcuni personaggi famosi, che sono sempre state smentite seccamente da Bianca. «Quando hai alle spalle un matrimonio finito ne deve valere la pena davvero – ha spiegato la presentatrice tv -. E comunque non sono alla disperata ricerca di un uomo, sono già felice di mio. Sogno di trovare l’amore della mia vita. Voglio un amore maturo, più simile alla pace che ho dentro adesso. L’inquietudine di ieri non mi appartiene più».

