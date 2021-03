Britney Spears: il figlio del suo ex marito attacca Jamie Spears

Britney Spears: ultime news e indiscrezioni. Il figlio del suo ex marito ha attaccato duramente Jamie Spears, accusandolo di essere violento. Kaleb Jackson Federline in una diretta ha detto che lui e i suoi fratelli supportano il movimento Free Britney e che il padre della principessa del pop è una persona molto aggressiva e violenta.

Il 16enne ha anche condiviso un’immagine in cui Jamie Spears viene paragonato ad una sanguisuga. A chi gli ha chiesto spiegazioni Kaleb ha spiegato che l’uomo non sta facendo il bene di Britney. Stranamente il post in questione è sparito poche ore dopo.

Che cosa sta davvero succedendo a una delle icone pop più amate e popolari di tutti i tempi? I fan invocano e chiedono verità e libertà per Britney.

