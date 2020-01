Chiara Ferragni e Fedez nella bufera: la mamma del rapper ammette di usare profili fake

Chiara Ferragni e Fedez sono finiti nella bufera per la questione dei profili fake in seguito a una storia Instagram in cui il baby vip Leone Ferragni Lucia ha mostrato involontariamente un iPad con dei dati personali.

La celebre, ricca e influente fashion blogger Chiara Ferragni ha svelato lo scottante arcano: “Ragazzi, oggi ho pubblicato per sbaglio Leo che giocava con l’ipad dei nonni e si vedeva una nota con i dati dei loro account Facebook, Apple, Instagram e Twitter. Le password sono state tutte cambiate ma naturalmente c’è chi pensa che quello di Twitter fosse un nostro profilo fake. È della mamma di Fede che, come ogni mamma, difende il proprio figlio. I figli so’ pezzi ‘e core”.

Il messaggio della stilista, modella e fashion blogger ha scatenato una marea di polemiche e critiche sui social.

La mamma di Fedez ha poi ammesso tutto: “Era semplice capire che erano i nostri account fake. Bastava guardare anche gli altri, ma è più semplice cercare del marcio”.