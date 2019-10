Elisabetta Canalis ha scelto una tata bellissima per la figlia Skyler Eva. La showgirl e modella sarda ha mostrato in un video social la sensuale baby sitter. L’ex co-conduttrice del Festival di Sanremo ha realizzato la mini clip durante una tranquilla giornata al mare con la figlia a Santa Monica.

La moglie del chirurgo americano Brian Perri non è però gelosa della sexy tata. Perché? L’ha spiegato la stessa ex velina mora di Striscia la notizia ai suoi numerosi follower di Instagram: “Solo io sono capace di mettermi in casa una baby sitter così”, mostrando una bella ragazza in bikini stesa al sole. Per poi aggiungere sorniona in un secondo post: “Sapete quando ho smesso di essere gelosa? Quando ho visto suo marito“. Pare sia molto sexy e attraente!

Redazione-iGossip