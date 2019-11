Fiammetta Cicogna parla del post gravidanza e svela tutti i suoi segreti

Fiammetta Cicogna ha parlato del post gravidanza e ha svelato tutti i suoi segreti durante alcune Instagram Stories condivise con i suoi follower. Il 5 settembre scorso ha partorito a Ibiza e ha dato alla luce due gemelle, Gaia e Gioia. Il compagno, l’imprenditore franco-svizzero Carl Hirschmann, è ovviamente entusiasta e felice.

La conduttrice tv ed ex modella si è soffermata sui nomi delle gemelline: “Gaia perché è il primo ovetto che ho visto, quindi la prima, come la Dea della Terra. Gioia perché la mia mamma mi chiama così da quando sono bambina”.

Durante la gravidanza Fiammetta era arrivata a 72 chili, ora, a qualche mese dal parto, pesa 60 chilogrammi e durante i primi tre mesi di gestazione ha preso 6 pastiglie di Omega3 al giorno: “Una schifezza di sapore, ma importantissimi per la formazione del feto”. In fase di allattamento prende due integratori, il Vitality 1000 e il Ricaltrol.

Per quanto riguarda il parto ha rivelato: “Ho provato l’esperienza del parto naturale per 36 ore… poi la piccola era girata male con la testa e ho dovuto fare un cesareo d’urgenza”. Con il pancione ha sempre avuto un’alimentazione corretta, supervisionata dalla nutrizionista.

Perché ha scelto Ibiza per far nascere le bimbe? “Ho pensato di regalare alle mie figlie i primi mesi di vita in aria pura”, ha sottolineato Fiammetta.

