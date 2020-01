Guglielmo Scilla rivela: “Non è mai troppo tardi per fare coming out”

Guglielmo Scilla è tornato a parlare di coming out in un video su YouTube, parlando dei rimpianti e dei rimorsi di alcuni suoi seguaci che si sono confessati su Instagram. Il 32enne youtuber, attore e conduttore radiofonico, che inizialmente era noto su internet come Willwoosh, ha spiegato ai suoi fan che non esiste un tempo entro cui dichiarare pubblicamente il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere.

Felicemente fidanzato con Luigi Di Lella, con cui ha messo in piedi la linea di moda BE-IT, Scilla ha affermato: “Non so quanti anni tu abbia, ma troppo tardi non esiste. Finché lo fai non è troppo tardi, e anzi questo è un invito a chiunque là fuori, non solo per il discorso di coming out. Non è mai troppo tardi per prendere una scelta, per dire io voglio fare questo o per dire io sono questo. Se la società vi fa credere che invece il vostro posto sia un altro, secondo me è un po’ da prendere con le pinze – ha aggiunto -, perché non esiste un vero e proprio posto delle persone se non quello nel quale si sentono a loro agio. Le etichette più delle volte secondo me portano le persone a sentirsi sbagliate a non ascoltare la propria pancia”.