Melissa Satta parla del suo rapporto con i social: “Cerco di non farmi travolgere”

Melissa Satta ha parlato del suo rapporto con i social durante una recente intervista rilasciata al quotidiano Il Corriere della Sera. La showgirl, modella e mamma vip sarda ha ammesso che sapeva di andare incontro a rinunce e sacrifici quando ha sposato Kevin Prince Boateng.

Melissa Satta - Foto: Facebook Melissa Satta - Foto: Facebook

Oggi Melissa Satta è un’influencer affermata nel campo del fitness: “Cerco di non farmi travolgere dai social: li vivo come un lavoro, quindi da mamma dedico il tempo che ogni altra donna con figli dedica alla sua professione. Maddox (il figlio di 6 anni, ndr) sa che quando lavoro mi devo dedicare a quello, ma poi, quando termino sono io che mi occupo di lui: lo metto sempre a letto io, mangiamo insieme e mi occupo io del suo tempo libero. I social non travolgono la mia vita privata: se siamo in vacanza evito di postare ogni 5 minuti, non sono una social dipendente”.

L’ex velina mora del tg satirico di Canale 5, Striscia la notizia, ha poi asserito: “In Italia se sei incasellata in una categoria non puoi fare altro, mentre in America se sei una modella, puoi fare anche l’attrice, la conduttrice e tutto il resto. Qui non è così e da sempre mi batto perché qualcosa cambi: appena ho finito Striscia sono stata presa da Elite, ho fatto tante altre cose, forse l’unica cosa che mi è mancata è stata Victoria Secret’s. Tutt’oggi ho il piacere di non definirmi”.

Sul suo matrimonio con l’ex calciatore del Milan, celebrato nel 2016 in Sardegna, ha chiarito: “Con Prince ci siamo conosciuti che avevamo due identità ben precise: sposandolo sapevo di dover fare dei sacrifici, di trasferirmi e rinunciare ad avere una stabilità. Lui ha rispettato a sua volta il mio lavoro: ma ci rispettiamo profondamente e capiamo le nostre esigenze”.

La coppia vip dello show business nazionale sta pensando di allargare la famiglia? “Ancora non abbiamo programmato un altro bambino – ha detto Melissa -, almeno non per questa estate! Ma lo desideriamo perché non vorrei che Maddox rimanesse figlio unico: ho due fratelli ed è bello condividere. Quando ero incinta di Maddox ho lavorato fino al nono mese e una donna incinta è una donna che può continuare a coltivare i propri progetti e il suo lavoro”.