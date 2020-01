Serena Grandi si butta in politica: candidata con la destra alle regionali in Emilia Romagna

Serena Grandi si butta di nuovo in politica. La famosa attrice si è candidata con la destra alle regionali in Emilia Romagna. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è candidata nella lista civica a sostegno di Lucia Borgonzoni, aspirante presidente della Regione Emilia Romagna per il centrodestra. Le elezioni si terranno il 26 gennaio prossimo.

“Sono convinta di poter dare una mano a Lucia – ha detto Serena -, non è la prima volta che mi schiero in politica, mi candidai già vent’anni fa con Alessandra Mussolini, dopo aver scritto il libro ‘L’amante del federale’. Borgonzoni mi convince, credo che le donne siano fortissime e d’ora in poi possiamo fare più degli uomini. Questo vale specialmente per le romagnole. Ho conosciuto Matteo Salvini e mi è piaciuto – ha aggiunto -, vorrei dei consigli da lui per la campagna elettorale. Io concordo in pieno con le idee della Lega“.

Nella stessa lista civica ci dovrebbe essere anche il figlio dell’ex campione del Bologna Giacomo Bulgarelli, Stefano.