Diana Del Bufalo dopo la rottura con Paolo Ruffini: “Sono commossa per i messaggi che mi scrivete via direct”

Diana Del Bufalo dopo la rottura con Paolo Ruffini si è commossa sui social per i messaggi ricevuti dai suoi numerosi follower via direct. Per lei non è affatto facile ricominciare, dopo aver trascorso anni bellissimi con il collega conduttore e attore.

Dopo momenti di dolore e rabbia, Diana ha voluto rassicurare tutti sul suo stato di salute: “Sto bene, siete stati davvero carini”. L’ex star di Amici di Maria De Filippi ha poi spiegato: “Comunque io ci tenevo a dirvi… Mi commuovo un po’… Che io leggo tutto quello che mi scrivere sui direct e vi volevo ringraziare perché siete stati molto carini”.

L’attrice e conduttrice tv ha poi aggiunto in lacrime: “Volevo dirvi che io sto bene. Ho questa cosa bellissima che ho ereditato da mia madre, ovvero che si sta male perché il dolore bisogna abbracciarlo, ma non per troppo tempo”.