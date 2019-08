Francesca Fioretti con la figlia Vittoria in vacanza al mare: la dedica struggente a Davide Astori

Francesca Fioretti ha condiviso un dolcissimo scatto social che la ritrae con la figlia Vittoria in vacanza al mare sul suo profilo Instagram. La dedica struggente dell’ex concorrente del Grande Fratello e showgirl al compianto compagno Davide Astori ha commosso tutti.

“4 agosto 2019. Con te, per te, in te. Sempre”, ha scritto la soubrette Francesca Fioretti. Nello scatto in bianco e nero entrambe guardano l’orizzonte e il pensiero va a Davide Astori, scomparso il 4 marzo 2018 a soli 31 anni nel sonno a causa di bradiaritmia.

Il tenerissimo e commovente post social dell’ex concorrente del Grande Fratello Francesca Fioretti ha scatenato una raffica di like, cuoricini e commenti di apprezzamento e solidarietà. La conduttrice tv e modella Alena Seredova ha commentato con un cuoricino rosso. Idem l’ex tronista di Uomini e Donne e ballerina di Amici di Maria De Filippi Sabrina Ghio e l’ex Miss Italia Cristina Chiabotto. Molti follower hanno commentato: “Davide è laggiù all’orizzonte, lo troverete sempre”.

Redazione-iGossip