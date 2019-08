Giancarlo Magalli ricorda il secondo divorzio: “Piansi come un vitello”

Giancarlo Magalli ha ricordato il suo secondo divorzio durante una recente intervista rilasciata a Non disturbare. Il conduttore del programma tv di Raidue, I Fatti Vostri, ha rivelato: “Per me fu un trauma, ho sofferto da morire per il divorzio, le volevo bene, mi lasciò lei”.

Magalli ha alle spalle due divorzi: uno con Carla Crocivera, dalla quale ha avuto la figlia Manuela, e uno con Valeria Donati, dalla quale ha avuto la figlia Michela. Il presentatore tv si è sposato la seconda volta con Valeria Donati nel 1989 e si è separato da luglio 2008.

Il conduttore e autore televisivo ha rivelato che fu contattato dalla Rai prima di Terence Hill per dare il volto a Don Matteo. Era la fine degli anni ’90 e Magalli rifiutò l’offerta proprio per non allontanarsi dalla famiglia: “Dissi di no, mi sarei dovuto trasferire per dieci mesi a Gubbio e non me la sentivo”.

La separazione però è arrivata dopo breve tempo: “Di colpo la vita ti cambia in peggio, erano vent’anni che stavamo insieme. Ho pianto come un vitello per mesi, ma ci si abitua a tutto”.

Redazione-iGossip