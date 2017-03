Ilary Blasi ha confessato di essere una mamma molto attenta e severa durante un’intervista rilasciata al magazine Sette. La conduttrice del Grande Fratello Vip 1 ha spiegato di essere una mamma-mamma e non un’amica. La splendida e sexy presentatrice del GF Vip 1 e de Le Iene ha tre figli: Cristian, Chanel e Isabel, nati dal matrimonio con il capitano della Roma Francesco Totti. “Mi sveglio sempre contenta – ha detto la star tv Ilary Blasi -, sono una persona positiva. Gli unici che a volte riescono a scaldarmi, anche per cose stupide, sono i miei figli. Ma immagino sia normale. Con Cristian, Chanel e Isabel sono una mamma mamma, non un’amica. Mi piace divertirmi con loro, però sono anche attenta e severa”.

Per quanto riguarda il suo lavoro, Ilary ha spiegato che se si fa prendere in giro dai suoi colleghi è merito del suo carattere positivo. La moglie del fuoriclasse romanista non ha però voluto stilare nessuna classifica di gradimento dei suoi colleghi a Le Iene: “Sono tutti molto diversi, non posso fare una classifica. Dopo tanti anni mi ritrovo nel ruolo della padrona di casa e cerco di plasmarmi e trovare la giusta sintonia con chi, di volta in volta, mi sta vicino. Finora è stato semplice, ciascuno di loro professionalmente mi ha lasciato qualcosa”.

La sexy presentatrice tv Ilary Blasi ha poi rivelato di non avere un buon feeling con i social network e in generale con la tecnologia. “Non abbiamo grandi rapporti io e i social – ha ammesso la splendida mamma vip – Ma più in generale non ho feeling con la tecnologia. Fino a qualche anno fa avevo un telefonino che faceva solo chiamate e mandava sms. Preferisco parlare di persona. E poi, non mi faccio foto, mi annoia. Cosa potrei mettere sui social?”. Farebbe un selfie solo con Papa Francesco. Anche ai figli scatta pochissime foto. “No, faccio loro poche foto – ha raccontato la star tv a Sette – La scorsa settimana Chanel mi ha chiesto di farle un video durante una gara di ginnastica, ma è stato un caso. Selfie? Noooo. Però uno lo farei: con il Papa”.

Poi ha espresso un commento sulla performance da showman del marito Francesco Totti durante il Festival di Sanremo 2017 di Carlo Conti e Maria De Filippi. “Non avevo dubbi – ha dichiarato Ilary -, Francesco è bravissimo, un secchione”.

La coppia d’oro dello star system italiano continua a fare faville!