Lodovica Comello svela il suo look per il Festival di Sanremo 2017

Lodovica Comello sarà in gara nella categoria Big al Festival di Sanremo 2017 con la canzone Il cielo non mi basta. L’attrice, cantante e conduttrice televisiva, nata a San Daniele del Friuli il 13 aprile 1990, è diventata famosa in tutto il mondo grazie al ruolo di Francesca nella fortunatissima telenovela Violetta, prodotta da Disney Channel e Pol-ka Producciones. L’ex star di Violetta ha dichiarato al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni che indosserà abiti colorati e gonne ampie: “Una versione più chic del mio look abituale, adatta alla solennità dell’occasione”.

Poi Lodovica Comello ha parlato dell’Argentina e della sua vita sentimentale. “Ho avuto la mia grande occasione con un provino fortunato per entrare nella produzione internazionale di Violetta – ha detto l’attrice e cantante italiana – Dovevo trasferirmi a Buenos Aires, ma non ci ho pensato due volte. L’Argentina mi ha cambiato la vita in tutti i sensi perché sul set ho incontrato Tomas che, a dispetto del cognome tedesco Goldschmidt, è argentino al 100%. Ci siamo innamorati e sposati l’1 aprile del 2015. E’ stato un gesto davvero coraggioso. Finita Violetta, Tomas doveva decidere cosa fare. Anche se è attaccatissimo alle sue radici, ha scelto di seguirmi fin qui. Non so quanti altri lo avrebbero fatto, gli sarò grata in eterno”.

In bocca al lupo Lodovica!