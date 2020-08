Mariana Rodriguez in vacanza con Cristiano Iovino in Puglia

Mariana Rodriguez ha chiarito una volta per tutte che con il ballerino professionista e conduttore tv di Made in Sud Stefano De Martino c’è soltanto un bellissimo rapporto di amicizia. Le foto dei due insieme in barca avevano scatenato gossip e rumor, che furono prontamente spazzati via dall’ex marito della celebre star tv argentina naturalizzata italiana Belen Rodriguez. Ora pare che un altro uomo abbia fatto breccia nel cuore della bellissima showgirl e modella venezuelana Mariana Rodriguez.

Mariana Rodriguez – Foto: Instagram

Pare che a farle battere il cuore sia un altro ragazzo molto meno noto di Stefano De Martino, ma comunque conosciuto al pubblico di Uomini e Donne e agli appassionati di gossip: Cristiano Iovino. Cristiano nel 2018 è stato a fianco di Giulia De Lellis, subito dopo la fine temporanea della sua chiacchierata e discussa storia d’amore con il deejay e l’ex tronista Andrea Damante. Non solo, è stato anche l’ex fidanzato di Zoe Cristofoli e dell’ex tronista di Uomini e Donne, Sabrina Ghio.

Entrambi hanno trascorso le vacanze insieme in Puglia! Nuovo amore o soltanto flirt di piena estate per l’ex naufraga vip dell’Isola dei famosi ed ex concorrente del Grande Fratello Vip?