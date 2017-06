Mary Segneri del Grande Fratello ha un fidanzato molto geloso. L’ex gieffina ha parlato della sua storia d’amore con Salvatore durante un’intervista rilasciata al settimanale di gossip Nuovo. Ha parlato anche della sua incredibile trasformazione fisica: da ex obesa a donna mozzafiato!

“Ho sempre sognato di fare l’addominoplastica: d’estate quando andavo al mare – ha detto Mary a Nuovo -, mi sentivo giudicata dalla gente e soffrivo molto. La mia famiglia sapeva del mio disagio, ma sapeva anche che a me gli aghi fanno paura e che sono una fifona. Nessuno avrebbe mai detto che alla fine mi sarei operata davvero”.

Il suo fidanzato, con il quale sta insieme da 3 anni, non l’ha mai ostacolata, neanche sul lavoro: “Ma mi ha svelato che dopo l’intervento ha avuto tanta paura. In ospedale è sempre stato al mio fianco. Dice sempre che l’ho truffato perché lui, che si è innamorato di me per la donna che ero un tempo, non si aspettava di ritrovarsi un giorno ad avere accanto una femmina mozzafiato. E ha scoperto di essere molto geloso”.

Evviva l’amore!