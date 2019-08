Maurizio Costanzo ha parlato delle vacanze con Maria De Filippi in un’intervista rilasciata al settimanale di cronaca rosa Chi. Il celebre, influente e potente conduttore e autore tv ha spiegato: “È grazie a mia moglie se ho scoperto il concetto di relax. Prima di incontrarla, solo a sentir parlare di vacanze fuggivo via. Oggi, invece, ho iniziato ad apprezzarle. Certo, mi annoio quanto basta, ma alla pausa estiva non rinuncio più”.

La star tv Maria De Filippi e suo marito Maurizio Costanzo trascorrono le giornate estive nella villa di Ansedonia acquistata 17 anni fa: “Ogni coppia dovrebbe investire nel piacere di ritrovarsi. Quando Maria esce, non aspetto altro che il suo ritorno. Ceniamo, parliamo, ci godiamo la nostra serata”.

Il marito della conduttrice tv di Uomini e Donne e C’è posta per te non ha nessuna intenzione di iscriversi sui social. Perché? “Social network? Non mi avranno mai – ha assicurato Costanzo -, piuttosto preferisco annoiarmi. Riconosco che sono stati una grande invenzione, ma ho passato una vita intera sotto i riflettori e ci tengo al mio private”.

