Pierluigi Diaco rivela: “Ho sofferto di un male interiore”

Pierluigi Diaco ha confessato di aver sofferto di un male interiore, la depressione. L’ha confessato lui stesso durante una recente puntata del suo programma Io e te. Il giornalista e presentatore tv ha dichiarato: “Ho sofferto di un male interiore, la depressione… Ho fatto un percorso, sono andato dal neurologo e poi ho fatto analisi di gruppo e individuale. Non esistono malesseri di serie A e di serie B. I mali dell’anima vanno curati con gli specialisti e non sottovalutati”.

Il conduttore tv ha poi voluto lanciare un messaggio di sostegno e solidarietà a tutti coloro che stanno attraversando questo delicato momento della loro vita: “Mando un saluto a chi in questo momento sta vivendo questo dramma e non si sente capito”.

Per Diaco non è bel periodo, dopo una valanga di critiche e polemiche per come tratta i suoi ospiti in tv e per altre faccende interne alla Rai.