Raffaella Fico sulla rottura con Giulio Fratini: “Era solo una frequentazione”

Raffaella Fico è tornata a parlare della fine della sua relazione d’amore con Giulio Fratini durante una recente intervista in radio. Ospite nel programma Un giorno da pecora sulle frequenze di Radio1, l’ex concorrente del Grande Fratello e dell’Isola dei famosi ha fatto sapere che non sposerà Giulio Fratini perché fra di loro in realtà c’era solo una frequentazione.

Raffaella Fico e Giulio Fratini sulla Costiera Amalfitana – Foto: Instagram

“Se mi sposerò a breve? – ha svelato Raffaella Fico – No, non sono fidanzata, avevo solo una conoscenza, una frequentazione”. La mamma vip di Pia Balotelli è single.

In realtà lo scorso mese l’autore tv e giornalista Gabriele Parpiglia aveva rivelato in un suo pezzo scritto per Giornalettismo: “Lui ha lasciato, all’improvviso, l’ex di Mario Balotelli, a sorpresa, sparendo da un giorno all’altro e si è fidanzato successivamente, con un’altra ragazza. E Raffaella non l’avrebbe presa bene”.

Ma chi è Giulio Fratini? Inserito da Forbes nella lista dei cento talenti under 30, è l’erede di una famiglia facoltosa: il nonno Giulio fondò il mitico marchio di jeans Rifle. Il papà Sandro possiede la catena di alberghi di lusso, Wtb Hotels, e una delle collezione di orologi più grande al mondo con circa 2 mila esemplari.